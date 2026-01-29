 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad En el barrio 100 Viviendas

Conmoción en San Luis: hallaron a una mujer muerta en su casa e investigan si fue femicidio

La Justicia analiza si se trató de un suicidio, una instigación o un femicidio. La familia denunció antecedentes de violencia y amenazas.

29 de Enero de 2026
Yohana Pamela Escudero.
Yohana Pamela Escudero. Foto: TN.

La Justicia analiza si se trató de un suicidio, una instigación o un femicidio. La familia denunció antecedentes de violencia y amenazas.

La ciudad de San Luis se encuentra conmocionada por la muerte de Yohana Pamela Escudero, de 36 años, quien fue hallada sin vida en el baño de su casa del barrio 100 Viviendas. El hecho ocurrió el lunes 19 de enero y la Justicia intenta determinar si se trató de un suicidio, una instigación o un femicidio.

 

Desde el inicio, la familia puso en duda la primera hipótesis y apuntó contra la pareja de la mujer, con quien —según indicaron— mantenía una relación conflictiva marcada por episodios de violencia y amenazas previas.

 

 

El reclamo de los familiares

 

Jesica, hermana de la víctima, aseguró que el entorno nunca creyó en un desenlace voluntario. “Desde que la encontramos muerta quisieron convencernos de que se había quitado la vida”, afirmó, y remarcó que Yohana había intentado separarse en varias oportunidades por situaciones de maltrato.

 

De acuerdo al testimonio, incluso había realizado exposiciones policiales tras amenazas y se había ido de la vivienda junto a sus hijos meses atrás.

 

Yohana Pamela Escudero. Foto: TN.
Yohana Pamela Escudero. Foto: TN.

 

Las dudas que investiga la fiscalía

 

El día del hecho, el hombre salió a trabajar tras indicarles a los chicos que no molestaran a su madre. Horas después, fueron los propios hijos quienes la encontraron sin vida. La actitud del sospechoso al regresar también generó sospechas entre los allegados.

 

El abogado de la familia, Daniel Cuesta, sostuvo que “hay muchos elementos que no se ensamblan” y señaló que la mecánica del presunto ahorcamiento presenta inconsistencias técnicas que deberán ser peritadas.

 

 

La fiscalía ordenó analizar cámaras de seguridad de la zona y aguarda el resultado de la autopsia. La causa, caratulada como averiguación de causales de muerte, continúa sin imputados mientras avanza la investigación en San Luis.

Femicidio San Luis
