Sociedad

Femicidio de Daiana Mendieta: el único acusado podría enfrentar un juicio por jurados

El abogado Pablo Di Lollo, que representa a la familia de Daiana Mendieta, dijo que si bien “la causa está avanzada”, falta el informe final de la autopsia. Se espera un juicio por jurados.

6 de Enero de 2026
Daiana Mendieta
Daiana Mendieta

En octubre del año pasado, la localidad de Gobernador Mansilla en el departamento Tala, se vio conmocionada por el femicidio de Daiana Mendieta. La joven había desaparecido el día 3 y fue hallada sin vida cuatro días más tarde.

 

Norberto Gustavo Brondino, actualmente detenido en Gualeguay, es el único imputado por el femicidio. La caratula es homicidio doloso doblemente agravado.

 

El abogado penalista de Gualeguaychú, Pablo Di Lollo, representa a la familia de Daiana Mendieta y dijo que “la causa está avanzada”, aunque todavía falta el informe final de la autopsia.

 

Según adelantó, Brondino va a ser juzgado por un jurado popular, “porque la amenaza de pena es perpetua”.

“La causa está en pleno trámite. Está avanzada pero aún restan muchas pruebas e informes por llegar. La investigación está bastante completa y encaminada”, subrayó el letrado a Radio Máxima.

 

Di Lollo señaló que cuando se encontró el cuerpo de Daiana, presentaba un orificio que daba la apariencia de corresponder a un disparo de arma de fuego, sin embargo, los resultados del informe permitieron constatar otro escenario.

 

“Luego del informe preliminar se arribó a que la causa de la muerte fue un traumatismo cráneo encefálico grave, no por impacto de arma de fuego, sino por la utilización de un elemento punzo cortante”, aclaró.

 

Aún restan los informes de los peritajes de teléfonos celulares, la compatibilidad de muestras de sangre y elementos pilosos, hallados en la camioneta del detenido.

Temas:

Daiana Mendieta Gobernador Mansilla Femicidio Gustavo Brondino
