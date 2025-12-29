Prorrogaron la prisión preventiva y la investigación por el femicidio de Daiana Mendieta

REDACCIÓN ELONCE
La Justicia resolvió extender por 90 días la investigación penal preparatoria y la prisión preventiva del imputado en la causa que investiga el femicidio de Daiana Mendieta. La decisión fue adoptada en una audiencia celebrada este lunes.
La prórroga de la prisión preventiva y de la investigación penal preparatoria por el femicidio de Daiana Mendieta fue dispuesta por la jueza de Garantías Silvina Graciela Cabrera, quien hizo lugar al pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal en el marco del expediente que investiga el homicidio de la joven de 22 años, ocurrido en octubre del año pasado en una zona rural del centro de Entre Ríos.
La resolución judicial se adoptó durante una audiencia celebrada en la Sala del Juzgado de Garantías, donde la magistrada avaló el planteo de la fiscal Emilce Paola Reynoso y extendió por un plazo de 90 días, a partir del 23 de enero de 2026, la etapa de investigación penal preparatoria. En la misma instancia, también se resolvió la prórroga de la prisión preventiva del imputado, quien continuará alojado en la Unidad Penal Nº7 “Dr. Casiano Calderón”, de la ciudad de Gualeguay.
La situación procesal del imputado
El único detenido en la causa es Norberto Gustavo Brondino, de 55 años, a quien se le imputa el delito de homicidio doblemente agravado, resistencia a la autoridad y amenazas calificadas en concurso real. La medida judicial contó con la conformidad del abogado defensor Claudio Manfroni Reynoso, quien ejerce la defensa técnica del acusado.
De esta manera, Brondino permanecerá privado de su libertad mientras continúa la investigación por el femicidio de Daiana Mendieta, la joven que había sido denunciada como desaparecida por su familia y cuyo cuerpo fue hallado sin vida en un aljibe ubicado en un paraje rural. Según la investigación, el imputado había mantenido una relación sentimental con la víctima y se resistió al momento de su aprehensión.
La jueza Cabrera entendió que subsisten los riesgos procesales que justifican la continuidad de la prisión preventiva, en función de la gravedad de los hechos investigados y del estado actual de la causa.
La desaparición y la búsqueda
Daiana Mendieta fue vista por última vez el viernes 3 de octubre, cuando cerca de las 19:45 salió de su domicilio a bordo del Chevrolet Corsa de la familia. Tras perderse todo contacto con la joven, sus familiares radicaron la denuncia y se activó un operativo de búsqueda por parte de la Policía de Entre Ríos.
Durante los días siguientes, las tareas se desarrollaron de manera ininterrumpida, con rastrillajes que se extendieron hasta la madrugada y la realización de allanamientos a personas vinculadas con la víctima. La investigación incluyó el análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a posibles testigos y pericias sobre teléfonos celulares y vehículos.
Uno de los indicios que generó mayor preocupación fue el hallazgo del automóvil de Daiana con las llaves colocadas, lo que reforzó la hipótesis de que la joven se encontraba en una situación de riesgo.
El hallazgo del cuerpo
Cuatro días después de la denuncia, el 7 de octubre, el cuerpo de Daiana Mendieta fue encontrado en un aljibe ubicado en la zona rural de Gobernador Mansilla. El lugar donde había sido arrojado el cadáver se encontraba camuflado entre ramas, raíces y hojas, a unos 10 metros de profundidad.
Según se dio a conocer, el aljibe está situado en un predio cercano a una calle perpendicular a la Ruta Nacional 12, a la altura del club de campo El Silencio. Entre la ruta y el sitio donde se localizaron los restos había una distancia aproximada de 500 metros, lo que llevó a los investigadores a señalar que solo una persona con amplio conocimiento del lugar podía haber llegado hasta allí para descartar el cuerpo.
La detención del sospechoso
En el marco de la investigación, el lunes posterior a la denuncia se realizó un allanamiento en un galpón alquilado por Brondino, ubicado en la intersección de las calles Moreno y Pedro Lucero. El procedimiento se llevó adelante por orden de la jueza Cabrera.
Durante el operativo, al sospechoso se le secuestraron dos teléfonos celulares, dos carabinas y una camioneta Toyota Hilux blanca. En ese contexto, Brondino intentó manipular un arma de fuego y fue reducido por el personal policial, quedando aprehendido por resistirse a la intervención. Desde entonces permanece detenido.
En su primera oportunidad de declarar ante la magistrada, el imputado optó por abstenerse.
Quién era Daiana Mendieta
Daiana Mendieta tenía 22 años y era oriunda de Gobernador Mansilla. En sus redes sociales se presentaba como escritora y editora, y mantenía un perfil privado donde compartía sus textos con un círculo reducido de seguidores. Además, era estudiante de astrología, actividad que ella misma difundía a través de Instagram.
Su vida cotidiana transcurría mayormente en el ámbito rural. Se había criado junto a su familia entre pastizales, tractores, granjas y huertas, en contacto permanente con el trabajo del campo. En 2024 se había recibido de Perito Clasificadora de Granos, una profesión clave dentro de la agroindustria, vinculada al control de calidad de los granos desde la poscosecha hasta su comercialización.
Continuidad de la causa
Con la prórroga dispuesta por la jueza Cabrera, la Fiscalía contará con un nuevo plazo de 90 días para profundizar las medidas de prueba pendientes y avanzar en la consolidación de la acusación.
La continuidad de la prisión preventiva del imputado busca garantizar el normal desarrollo del proceso y evitar entorpecimientos en una causa que conmocionó a la comunidad y mantiene una fuerte expectativa social de esclarecimiento y justicia.