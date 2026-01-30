Denunciaron el robo de un auto, pero era falso: estaban prófugos y quedaron detenidos

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada en General Ramírez luego de denunciar falsamente el robo de un auto con la intención de encubrir su situación judicial.

Ambos se presentaron en la dependencia policial asegurando que les habían sustraído un Fiat Uno en una zona rural cercana a Aranguren, en el departamento Nogoyá, pero la investigación reveló que la historia no coincidía con los registros oficiales.

Según informaron fuentes policiales, los sujetos llegaron hasta la Comisaría de Ramírez para reportar la sustracción del vehículo y solicitar intervención. Ante la denuncia, los agentes activaron el protocolo habitual y realizaron consultas con dependencias cercanas, entre ellas la Comisaría de Aranguren, para verificar los datos aportados.

Cruce de información y contradicciones

Durante el entrecruzamiento de datos surgieron inconsistencias en el relato. Desde la otra jurisdicción confirmaron que no existía ningún aviso reciente por el robo de un auto en la zona mencionada y que, además, esas mismas personas habían sido señaladas horas antes en un hecho delictivo ocurrido en un establecimiento rural.

Detenidos en Ramírez. Foto: Departamental Diamante.

De acuerdo a la información recabada, ambos habían sido sorprendidos cometiendo un delito de abigeato en el interior de un campo. Al advertir la presencia policial, abandonaron el vehículo y escaparon del lugar, quedando prófugos.

Con esos antecedentes, la supuesta denuncia por el auto robado fue descartada y se estableció que se trataba de una maniobra para desviar la atención y justificar la ausencia del rodado.

A disposición de la Justicia

Con las pruebas reunidas, la Fiscalía en turno dispuso la aprehensión inmediata de los dos hombres, de 36 y 26 años. Tras ser notificados de la situación procesal, fueron trasladados a la Jefatura Departamental Nogoyá, donde continúan las actuaciones judiciales.