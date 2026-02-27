 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Hallaron en provincia de Buenos Aires a la mujer de Paraná que se había ausentado días atrás

Se había solicitado este miércoles, colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Mariela, de 52 años; quien el pasado martes, se había retirado de su hogar en Paraná. Este viernes se confirmó que fue hallada en Buenos Aires.

27 de Febrero de 2026
REDACCIÓN ELONCE

Hallaron en Buenos Aires a mujer que se había ausentado de Paraná. La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná, había solicitado el pasado miércoles, la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Mariela, de 52 años; quien el pasado martes, se había retirado de su hogar en calle Jorge Newbery de Paraná. Este viernes se confirmó que fue hallada en Buenos Aires.

Según indicaron desde el organismo, dependiente del Poder Judicial entrerriano, “la señora M. R. H., ha sido localizada en la provincia de Buenos Aires”, resaltaron desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná.

