Por las lluvias en Feliciano, reprogramaron la última noche de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano

Reprogramaron la última noche de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano en Feliciano

A causa de las lluvias registradas durante la tarde y noche de este domingo en San José de Feliciano y la región, la organización de la 52° Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano decidió reprogramar la cuarta y última luna prevista para este 8 de marzo.

La noche del sábado de la Fiesta de Feliciano fue transmitida en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

De este modo, la programación de la última noche pasará para el lunes 9 de marzo, en el predio multieventos de la localidad del norte entrerriano.

“Durante las últimas horas se intentó retrasar el inicio del show siguiendo las recomendaciones de los meteorólogos, esperando una mejora en el tiempo. Sin embargo, ante la continuidad de las condiciones adversas y priorizando la seguridad del público y de los artistas, se decidió suspender la presentación de esta

noche, y se pasa para mañana toda la programación de hoy”, informaron desde la organización a través de un posteo en Instagram.

Asimismo, informaron que las entradas adquiridas para este domingo tendrán validez para mañana. “Quien no la utilice, se informará día y lugar para la devolución. Quien no sea de la localidad, se brindará un teléfono para coordinar dicha devolución”, detallaron.

La noche del sábado contó con costillares a la parrilla

Por último, agradecieron “la comprensión de toda la comunidad”.

La grilla prevista para la última luna

Los artistas que se presentarán el lunes 9, tras la reprogramación del domingo 8, serán Ballet Lázaro Blanco; Litoral Pyamjú; Gente de ley; Los Herrera; Ramiro Alvez; Christian Herrera y La caravana.

Además, se sorteará el bono contribución.

La presentación de los artistas durante el sábado

La tercera luna abrió con la presencia de Biguá sobre el escenario mayor “Lázaro Blanco”, quienes brindaron un espectáculo que hizo bailar a todo el público al ritmo del folklore.

Biguá

Con teclados, baterías y guitarras el grupo musical ofreció un espectáculo para todas las edades.

A continuación fue el turno del emotivo Ballet Huellas Felicianeras, un grupo compuesto por unas 30 niñas y adolescentes que bailaron al son de populares temas del cancionero entrerriano y argentino.

Ballet Huellas Felicianeras

Con largas polleras rojas y camisas floreadas, las niñas pusieron todo el color y la alegría al escenario.

Más tarde se presentó Tito Godoy y su conjunto, que brindaron un show folklórico, tras más de 30 años de trayectoria.

“Hoy soñé cantar de vuelta a San José de Feliciano, mi pueblo, el pueblo de ustedes”, dijo el cantante.

Tito Godoy

En el show invitaron a cantar a Fernando López, músico de la región, con un homenaje “a todos los seres queridos que ya no están y a ustedes, mi pueblo”.

Luego fue el tiempo de Vidaleros, grupo folklórico de Tucumán que homenajea a la música chaqueña y santiagueña.

Vidaleros

La apertura del espectáculo fue con el sonido de violines, bombos y guitarras. El cantante es un joven que no supera los 25 años, quien es acompañado de

jóvenes músicos que honran la tradición folklórica argentina.

El conjunto musical hizo bailar al público, que se mostró alegre y ávido en una improvisada pista de baile en el predio.

“Estamos felices de estar aquí, por primera vez en Entre Ríos, en San José de Feliciano. Gracias por tenernos en cuenta”, dijo el cantante.