Desfile de agrupaciones tradicionalistas en San José de Feliciano: color y tradición en las calles

El desfile de agrupaciones tradicionalistas en San José de Feliciano se realizó este domingo y reunió a decenas de jinetes, familias y vecinos que participaron de una jornada dedicada a las costumbres criollas. La actividad, que forma parte de las celebraciones culturales de la ciudad, volvió a llenar de color y tradición las principales calles del casco urbano.

Foto: FM Libertad Feliciano.

Desde las primeras horas de la tarde, agrupaciones provenientes de distintos puntos de la región comenzaron a concentrarse para participar del tradicional recorrido. Con caballos, vestimentas típicas y banderas argentinas, los participantes mostraron con orgullo el legado gaucho que forma parte de la identidad cultural de la zona.

Foto: FM Libertad Feliciano.

El público acompañó el paso de las delegaciones desde las veredas y espacios cercanos al recorrido, en un clima familiar donde no faltaron los aplausos y las muestras de reconocimiento hacia quienes mantienen vivas las tradiciones del campo argentino.

Foto: FM Libertad Feliciano.

Un recorrido por las principales calles de la ciudad

El desfile tuvo un circuito de dos vueltas por distintas arterias céntricas de la ciudad. El recorrido comenzó en calle Villaguay, desde donde las agrupaciones iniciaron su marcha acompañadas por vecinos y organizadores.

Foto: FM Libertad Feliciano.

Luego continuó por la avenida San Martín, una de las calles más transitadas de la ciudad, donde el público se concentró para observar el paso de los jinetes y las distintas delegaciones tradicionalistas que formaron parte del evento.

El trayecto siguió posteriormente por calle Sarmiento y finalizó por Hipólito Irigoyen, completando así el circuito previsto para la jornada. El recorrido se repitió en dos oportunidades, permitiendo que más vecinos pudieran disfrutar del paso de los participantes.