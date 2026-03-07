Al ritmo del folklore se vivió la tercera luna de la 52° Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano en Feliciano

Desde el jueves se vive la 52º edición de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano en San José de Feliciano. Con una programación que incluye espectáculos musicales, jineteada, desfile de jinetes y feria de artesanos, la celebración terminará el domingo. El evento, que es uno de los más representativos del norte entrerriano, se desarrolla en el predio multieventos ubicado junto al polideportivo municipal.

Las noches del sábado y domingo de la Fiesta de Feliciano se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

En este sentido, el intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, explicó a Elonce que esta es la segunda edición que se lleva adelante en el nuevo predio, luego de que durante más de 50 años la celebración se realizara en la plaza pública de la localidad.

La presentación de los artistas

La tercera luna abrió con la presencia de Biguá sobre el escenario mayor “Lázaro Blanco”, quienes brindaron un espectáculo que hizo bailar a todo el público al ritmo del folklore.

Biguá

Con teclados, baterías y guitarras el grupo musical ofreció un espectáculo para todas las edades.

Biguá

A continuación fue el turno del emotivo Ballet Huellas Felicianeras, un grupo compuesto por unas 30 niñas y adolescentes que bailaron al son de populares temas del cancionero entrerriano y argentino.

52ª Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano Feliciano 2026 - Ballet Huellas Felicianeras

Con largas polleras rojas y camisas floreadas, las niñas pusieron todo el color y la alegría al escenario.

Ballet Huellas Felicianeras

Más tarde se presentó Tito Godoy y su conjunto, que brindaron un show folklórico, tras más de 30 años de trayectoria.

52ª Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano Feliciano 2026 - Tito Godoy

Tito Godoy y su conjunto

“Hoy soñé cantar de vuelta a San José de Feliciano, mi pueblo, el pueblo de ustedes”, dijo el cantante.

Tito Godoy y su conjunto

En el show invitaron a cantar a Fernando López, músico de la región, con un homenaje “a todos los seres queridos que ya no están y a ustedes, mi pueblo”.

Tito Godoy y su conjunto

Luego fue el tiempo de Vidaleros, grupo folklórico de Tucumán que homenajea a la música chaqueña y santiagueña.

Vidaleros

La apertura del espectáculo fue con el sonido de violines, bombos y guitarras. El cantante es un joven que no supera los 25 años, quien es acompañado de

jóvenes músicos que honran la tradición folklórica argentina.

52ª Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano Feliciano 2026 - Vidaleros

Vidaleros

El conjunto musical hizo bailar al público, que se mostró alegre y ávido en una improvisada pista de baile en el predio.

Vidaleros

“Estamos felices de estar aquí, por primera vez en Entre Ríos, en San José de Feliciano. Gracias por tenernos en cuenta”, dijo el cantante.

52ª Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano Feliciano 2026 - Bocha Sheridan

Las imágenes de la presentación de Bocha Sheridan

Bocha Sheridan

Bocha Sheridan

Origen y actividades

La fiesta surgió en la década del 70 vinculada a la producción ganadera local y a las primeras ventas de hacienda en la zona. Con el tiempo fue declarada de interés provincial y consolidó su perfil como evento cultural y tradicional.

Grilla artística para el domingo

La última luna tendrá como cierre al cuarteto Los Herrera, cuya presentación agotó las entradas disponibles en plateas, además de las presentaciones de Cristian Herrera y grupos regionales.

Los Herrera

Christian Herrera

Bocha Sheridan

Tolato Trío

Monchito Merlo

Pasión Campera

Marcos Castelló

Iván Ruiz

Vikingo Correa

Vidaleros

Además, los artistas locales y regionales tendrán su espacio a través del Festival “Maestro Quique Candia”, que se realizará el sábado 21, brindando la oportunidad de subir al escenario mayor a quienes no hayan sido contratados directamente por la comisión.

Entradas

Las entradas generales tendrán valores diferenciados según la jornada. También se podrán adquirir de manera anticipada a través de la plataforma digital Simple Pass. Arévalo indicó que la ciudad recibe entre 8.000 y 10.000 personas por noche, con picos mayores durante el sábado y el domingo. Destacó además que el evento genera un importante movimiento económico para hoteles, restaurantes, comercios y emprendedores locales.

En el predio se encuentra emplazado el escenario mayor “Lázaro Blanco”, junto a plateas, espacios para sillones, feria de artesanos, quinchos tradicionales y puestos gastronómicos.

Los valores de las entradas son:

Sábado: $20.000

Domingo: $20.000