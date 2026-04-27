Desde este lunes estarán disponibles los fondos de las tarjetas sociales de Entre Ríos

Los fondos correspondientes a las tarjetas sociales de Entre Ríos estarán disponibles desde este lunes 27 de abril a partir de las 16, según informó el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia a través de la Secretaría de Gestión Social.

La acreditación alcanzará a beneficiarios de distintos programas alimentarios que funcionan mediante este sistema de asistencia económica directa. Desde el Gobierno provincial indicaron que la medida comprende a usuarios de toda Entre Ríos.

El esquema de tarjetas sociales está orientado a familias y personas en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de facilitar el acceso a productos básicos de alimentación.

Qué programas reciben la acreditación

De acuerdo con lo informado por la Dirección de Políticas Alimentarias, la carga de fondos incluye la tarjeta provincial de Riesgo Social.

También se suman los complementos correspondientes a Riesgo Nutricional, Celiaquía y Adultos Mayores, líneas específicas destinadas a distintos sectores que requieren acompañamiento estatal.

La acreditación se realiza de manera simultánea para todos los beneficiarios habilitados dentro de la provincia.

Cómo funciona el sistema

Las tarjetas sociales operan mediante depósitos mensuales que se acreditan en una tarjeta de débito.

Los montos disponibles no son acumulables y deben utilizarse dentro de los plazos establecidos por cada programa vigente.

Este mecanismo apunta a canalizar la ayuda social de forma directa, evitando intermediaciones y permitiendo que cada familia administre la compra de alimentos según sus necesidades.

Quiénes pueden acceder

El beneficio está destinado a hogares con domicilio en Entre Ríos que atraviesen situaciones de vulnerabilidad social o económica.

Para solicitar el ingreso al programa, los interesados deben realizar un informe socioeconómico a través de áreas sociales municipales o juntas de gobierno, además de presentar la documentación requerida.

Luego de esa instancia, cada caso es evaluado por las autoridades competentes.