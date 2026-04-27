 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Asistencia social

Desde este lunes estarán disponibles los fondos de las tarjetas sociales de Entre Ríos

El Ministerio de Desarrollo Humano informó que los saldos estarán disponibles desde las 16. La acreditación alcanza a programas de Riesgo Social y a distintos complementos alimentarios vigentes en toda la provincia.

27 de Abril de 2026
Tarjetas sociales.
Tarjetas sociales.

El Ministerio de Desarrollo Humano informó que los saldos estarán disponibles desde las 16. La acreditación alcanza a programas de Riesgo Social y a distintos complementos alimentarios vigentes en toda la provincia.

Los fondos correspondientes a las tarjetas sociales de Entre Ríos estarán disponibles desde este lunes 27 de abril a partir de las 16, según informó el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia a través de la Secretaría de Gestión Social.

 

La acreditación alcanzará a beneficiarios de distintos programas alimentarios que funcionan mediante este sistema de asistencia económica directa. Desde el Gobierno provincial indicaron que la medida comprende a usuarios de toda Entre Ríos.

 

El esquema de tarjetas sociales está orientado a familias y personas en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de facilitar el acceso a productos básicos de alimentación.

 

 

Qué programas reciben la acreditación

 

De acuerdo con lo informado por la Dirección de Políticas Alimentarias, la carga de fondos incluye la tarjeta provincial de Riesgo Social.

 

También se suman los complementos correspondientes a Riesgo Nutricional, Celiaquía y Adultos Mayores, líneas específicas destinadas a distintos sectores que requieren acompañamiento estatal.

 

La acreditación se realiza de manera simultánea para todos los beneficiarios habilitados dentro de la provincia.

 

 

Cómo funciona el sistema

 

Las tarjetas sociales operan mediante depósitos mensuales que se acreditan en una tarjeta de débito.

 

Los montos disponibles no son acumulables y deben utilizarse dentro de los plazos establecidos por cada programa vigente.

 

Este mecanismo apunta a canalizar la ayuda social de forma directa, evitando intermediaciones y permitiendo que cada familia administre la compra de alimentos según sus necesidades.

 

 

Quiénes pueden acceder

 

El beneficio está destinado a hogares con domicilio en Entre Ríos que atraviesen situaciones de vulnerabilidad social o económica.

 

Para solicitar el ingreso al programa, los interesados deben realizar un informe socioeconómico a través de áreas sociales municipales o juntas de gobierno, además de presentar la documentación requerida.

 

Luego de esa instancia, cada caso es evaluado por las autoridades competentes.

Temas:

tarjetas sociales acreditación Entre Ríos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso