Hallaron drogas en un patrullero y separaron a cinco policías en Santa Fe

Hallaron estupefacientes en un patrullero del Comando Radioeléctrico y cinco policías fueron separados de sus funciones. La Justicia investiga posibles responsabilidades penales.
Hallaron drogas en un patrullero del Comando Radioeléctrico y cinco policías fueron separados de sus funciones en la ciudad de Santa Fe. El caso se encuentra bajo investigación judicial para determinar responsabilidades penales.
El subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, explicó a Aire de Santa Fe que el hallazgo se produjo durante un control de rutina realizado en el cambio de guardia en una dependencia ubicada en avenida Galicia al 2300.
Hallazgo durante control
Según detalló el funcionario, el procedimiento se enmarcó en protocolos de verificación de vehículos oficiales. Durante la inspección, se detectó material estupefaciente que no había sido reportado por el personal saliente.
“Al hacer el control, se encuentra el material. No hay ningún acta de procedimiento sobre el secuestro”, indicó Montenotte.
Ante esa situación, se dio intervención a la Fiscalía y se dispuso la inmediata separación de cinco agentes policiales.
Investigación en curso
Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) constató que los elementos hallados consistían en envoltorios de cocaína y marihuana. La investigación se orientó a establecer cómo llegaron esos materiales al vehículo oficial.
“Se separó de la función a las personas y estamos tratando de establecer responsabilidades penales”, sostuvo el funcionario, quien remarcó que el caso se encuentra en etapa investigativa.
Otro caso en la fuerza
En paralelo, se conoció otro hecho que involucró a personal policial de la provincia. Dos agentes de la Comisaría 8ª fueron detenidos tras ser acusados de solicitar dinero a un ciudadano para devolverle una motocicleta recuperada.
El operativo se concretó luego de que la víctima denunciara la situación y se organizara una entrega controlada del dinero. “Al darse ese monto, Asuntos Internos procede a la detención”, explicó Montenotte.
Medidas y controles
Los dos efectivos detenidos quedaron a disposición de la Justicia y se encontraban bajo proceso de prisión preventiva. En tanto, las autoridades señalaron que se reforzarán los controles internos en distintas dependencias.
El funcionario indicó que estos episodios derivaron en una reorganización del servicio policial. “Pretendemos levantar el nivel de servicio y el control”, afirmó.