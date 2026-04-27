Desarticularon servicios irregulares de transporte con camionetas extranjeras

Operativo de la CNRT detectó vehículos sin habilitación en Entre Ríos, retuvo unidades y aplicó sanciones para erradicar el transporte ilegal de pasajeros en la región.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) llevó adelante un operativo especial durante el fin de semana que permitió desarticular servicios ilegales de transporte de pasajeros realizados por camionetas de bandera paraguaya en la ciudad de Gualeguaychú.
El despliegue se desarrolló en puntos estratégicos de la región, donde los agentes de fiscalización detectaron vehículos que operaban sin la habilitación correspondiente, procediendo a su retención, al labrado de actas de infracción y a la aplicación de las sanciones.
El operativo “fue el resultado de un trabajo previo de análisis y planificación, que permitió identificar corredores clave y ejecutar controles simultáneos para evitar maniobras de evasión por parte de los servicios ilegales”, indicaron.
Es importante remarcar que, con estos operativos especiales, “se busca la erradicación del transporte ilegal en Gualeguaychú y la región, destacando que estos controles son fundamentales para proteger a los pasajeros y garantizar servicios seguros, legales y en condiciones adecuadas”.