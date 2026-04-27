Realizaron jornada de innovación tecnológica para impulsar la producción en Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
Se desarrolló este lunes en Mirador TEC una jornada de innovación tecnológica orientada al sector productivo en Entre Ríos, registró Elonce. Participaron autoridades y referentes del ámbito científico, académico y empresarial.
Se desarrollan este lunes y martes las jornadas de Innovación para el Desarrollo Productivo con el objetivo de promover proyectos científico-tecnológicos con impacto en el desarrollo productivo y social de la provincia. El encuentro tiene lugar en el espacio Mirador TEC y reúne a actores del sector público, privado y académico, con la participación de autoridades provinciales, nacionales y referentes del sistema científico y productivo.
El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó que la actividad busca fortalecer la articulación entre distintos sectores. “Es un evento donde buscamos la articulación entre el sector privado, el sector público y la academia, además de la articulación de Nación con las provincias, para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que el objetivo que alrededor de Mirador TEC”, señaló.
Articulación y desarrollo
Durante la jornada también participó la Secretaría nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, Verónica Vaccalluzzo, quien explicó que el objetivo es relevar las tecnologías disponibles en la provincia y promover su difusión a nivel nacional.
“El objetivo es poder acercar estas tecnologías a todo el país y al sector productivo nacional”, indicó.
En ese sentido, se planteó la necesidad de vincular desarrollos tecnológicos con oportunidades de financiamiento e inversión.
Participación del sistema científico
El director provincial de Modernización, Alejandro Mildenberger, resaltó la importancia de generar espacios de encuentro entre universidades, empresas y organismos públicos.
“Estas jornadas permiten visibilizar proyectos entrerrianos y ponerlos a disposición del sistema nacional”, afirmó.
El evento incluyó instancias de presentación de proyectos y actividades orientadas a emprendedores e innovadores.
Contexto productivo
Durante el encuentro también se abordó la situación del sector productivo en el contexto actual. Desde el gobierno provincial indicaron que se realiza un seguimiento sobre distintos sectores económicos.
El ministro señaló que la competitividad depende cada vez más del desarrollo tecnológico. “Sin tecnología y sin ciencia detrás de cada producto, no vamos a poder competir”, expresó.
Convocatoria abierta
La jornada estuvo dirigida a emprendedores, investigadores y actores del ecosistema tecnológico interesados en potenciar proyectos productivos.
Desde la organización destacaron que este tipo de actividades busca consolidar un modelo basado en la innovación y el trabajo conjunto entre sectores.