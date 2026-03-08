Proponen homenajear a los veteranos de Malvinas con un simple gesto de agradecimiento

Tres bocinazos cortos, un pulgar arriba y una sonrisa, un gesto para los excombatientes

A 44 años del regreso de los excombatientes de la Guerra de las Malvinas, una campaña nacional propone una forma simple y cotidiana de homenajear a los veteranos en las calles y rutas del país.

La iniciativa plantea que los excombatientes coloquen en sus vehículos un calco con la inscripción “Veterano de Malvinas”, para que otras personas puedan identificarlos y responder con tres bocinazos cortos, un pulgar hacia arriba y una sonrisa como gesto de reconocimiento.

La propuesta fue impulsada por Javier Sánchez de la Puente, quien explicó que el objetivo es trasladar el homenaje desde los actos formales hacia gestos cotidianos de la sociedad.

“Cuando veas este calco en un auto es un veterano de guerra de Malvinas. Bajá tu ventana, tocá bocina, levantá el pulgar hacia arriba y decile ‘gracias’”, señala el mensaje de difusión de la campaña.

El impulsor de la iniciativa, formado en finanzas y oficial de reserva del Ejército Argentino, contó que planea distribuir de manera gratuita unos 25.000 adhesivos en distintos puntos del país.

Los calcos podrán retirarse en lugares habilitados donde los veteranos deberán acreditar su condición con el documento que los identifica como “Héroes de Malvinas”.

Sánchez de la Puente aseguró que desde hace más de una década participa en acciones vinculadas al reconocimiento de los excombatientes y que esta campaña surgió a partir de la necesidad de generar un gesto social más visible.

Según explicó, los tres bocinazos propuestos tienen un significado simbólico. El primero representa la gratitud hacia el veterano; el segundo recuerda a los 649 soldados que murieron durante la guerra y a quienes fallecieron posteriormente; y el tercero está dedicado a las familias de quienes combatieron.

Para el creador de la iniciativa, el objetivo es que el reconocimiento se vuelva parte de la vida cotidiana. “Es un gesto muy corto, pero muy potente”, resumió.

La campaña busca generar una forma de homenaje simple y espontánea, que permita expresar agradecimiento y orgullo a quienes participaron del conflicto del Atlántico Sur.