Avanzan los trabajos de sistematización del arroyo La Santiagueña en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Finalizó la primera etapa sobre calle Salta y comenzaron los trabajos en calle Corrientes, con recambios de cañerías pluviales y mejoras estructurales que apuntan a mitigar anegamientos históricos en Paraná. Anticiparon a Elonce que habrá cortes al tránsito vehicular en febrero.
La obra de sistematización de la cuenca del arroyo La Santiagueña continúa avanzando en la ciudad de Paraná, tras la finalización de la primera etapa ejecutada sobre calle Salta. Actualmente, los trabajos se concentran en calle Corrientes, donde se desarrolla la segunda etapa del plan integral destinado a mejorar el escurrimiento de las aguas pluviales y reducir los problemas de anegamientos en distintos sectores urbanos.
Según explicó a Elonce el director provincial de Hidráulica y Obras Sanitarias, Oscar Pintos, la nueva fase de la obra contempla el recambio de cañerías pluviales desde calle Nogoyá hasta calle Uruguay. En este tramo se colocan conductos de PVC de un metro de diámetro, que permitirán optimizar la conducción del agua de lluvia y brindar una solución estructural a inconvenientes que se repiten desde hace décadas.
Pintos detalló que la primera etapa comprendió trabajos desde el río por calle De La Torre y Vera hasta la zona del Mercado Norte, avanzando luego por calle Salta hasta la Plaza Alberdi. En paralelo, se realizaron intervenciones sobre calle Nogoyá, lo que habilitó el inicio de esta segunda etapa de mayor envergadura.
Intervenciones en calle Corrientes
En calle Corrientes, los trabajos incluyen el reemplazo completo de una antigua cañería por un nuevo conducto pluvial, además de mejoras en bocas de tormenta y bocas de registro. "Estas tareas buscan aumentar la capacidad de captación del agua de lluvia y evitar los estancamientos que históricamente afectaron la circulación vehicular y la vida cotidiana de los vecinos de la zona", fundamentó Pintos.
La inversión total de la obra ronda los 2.600 millones de pesos y presenta un avance cercano al 80 por ciento. Una vez finalizada, permitirá mejorar notablemente la transitabilidad durante los días de lluvia y reducir complicaciones en sectores que solían quedar anegados.
Cortes al tránsito vehicular en febrero
Los trabajos se ejecutan de manera coordinada entre la Provincia y la Municipalidad de Paraná, especialmente con el área de Tránsito. Actualmente, las tareas se desarrollan entre Nogoyá y Victoria, con interrupciones parciales que permiten habilitar una mano de circulación.
No obstante, Pintos anticipó que a partir de los primeros días de febrero se producirá un corte total de calle Corrientes -entre Victoria y Colón- debido al menor ancho de calzada en esa zona. La interrupción regirá durante el horario de obra, de 7 a 16, quedando habilitada la circulación fuera de ese horario y durante fines de semana y feriados.
El plazo de finalización de la obra está previsto para julio de este año. Desde el gobierno provincial destacaron que "se trata de una intervención estructural de gran impacto, que mejorará la calidad de vida de los paranaenses y dará respuesta a un reclamo histórico de los vecinos de la cuenca del arroyo La Santiagueña".