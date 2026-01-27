Desvalijaron a una familia que estaba de vacaciones en Mar del Plata

Un robo frustró las vacaciones de una familia en Mar del Plata ya que los desvalijaron por completo.

Llegaron desde la ciudad bonaerense de Arrecifes hasta La Feliz, donde había alquilado una casa en el Bosque Peralta Ramos, pero tuvieron que regresar antes a su hogar. “Nos dejaron con lo puesto”, dijo una de las víctimas. Como si fuera poco, tuvieron que pedir prestado dinero a conocidos para poder volver.

El lunes de la semana pasada, los siete turistas arribaron a la perla del atlántico, como suelen hacerlo cada verano. A través de un intermediario, habían alquilado una vivienda en el Bosque Peralta Ramos. Los primeros días de las vacaciones transitaron con normalidad, pero el jueves todo cambió.

Al regresar al inmueble después de un día de playa, se encontraron con el peor escenario: la vivienda había sido violentada. Tras romper la reja de una de las ventanas, los ladrones ingresaron a la casa ubicada en la calle Las Margaritas al 3300 y sustrajeron $4.500.000 en efectivo, 14 bolsos y las copias de las llaves de sus vehículos, una Hilux y una Toyota RAV3.

La familia damnificada por el robo

Conmocionados por el robo, los turistas recordaron que ese mismo jueves, más temprano, un camión que transitaba por el lugar había cortado los cables de electricidad y dejó a todo el barrio sin luz ni cámaras de seguridad. Una vez en la dependencia policial, las víctimas radicaron la denuncia y los efectivos les recomendaron esconder los vehículos para que los delincuentes no los encuentren.

Un día después del robo, la familia tuvo que pedir dinero prestado a unos amigos para regresar lo antes posible a sus hogares.

Este caso se suma a otras denuncias similares de hechos que están ocurriendo también en Mar del Plata, en plena temporada de verano. Este lunes, la influencer Mia Martínez denunció un robo en la propiedad donde se alojaba, cerca del área del Faro. El asalto ocurrió durante la madrugada.