Desvalijaron el departamento a influencer que estaba de vacaciones en Mar del Plata, y denuncia que la entregaron

La joven de 24 años había viajado a la ciudad balnearia junto con amigos, y sufrió el robo cuando estaba en el boliche. Un grupo de ladrones entró por una ventana y se llevó siete valijas de ropa. Sospechas por la falta de respuesta de la dueña, la inmobiliaria y la Policía.
Una modelo e influencer mendocina vivió unas vacaciones de pesadilla en Mar del Plata, luego de que delincuentes desvalijaran la casa en la que se encontraba alojada durante la primera noche del viaje. El hecho ocurrió cuando la joven había salido a bailar con amigos, y al regresar se encontró con el robo de todas sus pertenencias, lo que la llevó a sospechar que pudo tratarse de una entrega.
La víctima fue identificada como Celeste Manzur, una modelo e influencer de 24 años que había viajado junto a un grupo reducido de amigos tras un trayecto de casi 14 horas. Según relató en un video publicado en su cuenta de TikTok, los ladrones se llevaron siete valijas con ropa, dos carry on, cremas, cámaras de fotos, un iPad y dinero en efectivo.
De acuerdo al testimonio de Manzur, la experiencia negativa comenzó incluso antes del robo. Al llegar al lugar, advirtieron que las imágenes publicadas en el aviso del alquiler no coincidían con la realidad. “No me habían dicho que la propietaria vivía arriba”, relató la joven. Además, denunció un fuerte cruce con la inmobiliaria que gestionó el alojamiento. “La chica de la inmobiliaria me empezó a gritar y me dijo que mi amiga era una maleducada porque dijo que las iba a denunciar”, explicó.
Ante la situación, Manzur aseguró que debió cortar la comunicación y recurrir a su abogado. “Fue tanta la falta de respeto que le tuve que cortar el teléfono, llamar a mi abogado y decirle que interceda porque son personas con las cuales no se puede hablar”, sostuvo.
Tras el robo, la influencer señaló un dato que le generó mayor sospecha: las jóvenes que se alojaban en el departamento superior, a quienes identificó como hijas de la dueña, se retiraron del lugar apenas se enteraron del hecho. “Mágicamente desaparecieron. Agarraron el auto y se fueron. Nunca supe nada de ellas”, afirmó.
Otro aspecto que llamó la atención fue que el inmueble no presentaba daños significativos ni faltantes de objetos pertenecientes al lugar. “Dejaron intactos la pava eléctrica,
el microondas y el resto de los electrodomésticos. La tele se la podían llevar y la dejaron. Solo rompieron una ventana. Todo lo que era del departamento no lo tocaron”, expresó.
Manzur también cuestionó el accionar policial. Según denunció, al momento de intentar realizar la denuncia estaban rastreando la ubicación del iPad robado, pero no recibieron asistencia. “Veíamos dónde estaban los ladrones, pero la Policía no ayudó. Llamamos al 911 y no se pudo hacer nada. No nos tomaron la denuncia, nos decían que recién podían hacerlo a las 8 de la noche”, aseguró.
Finalmente, la joven contó que ella y sus amigas debieron regresar a Mendoza con la ropa que llevaban puesta y sin cargadores para sus teléfonos. “Hasta el día de hoy no tenemos respuesta ni de la propietaria, ni de la inmobiliaria, ni de la Policía, absolutamente nada”, lamentó.