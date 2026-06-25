Choque entre un colectivo y un auto en avenida Ramírez provocó demoras en el tránsito

Un colectivo de la Línea 12 y un Ford Fiesta chocaron este jueves en la intersección con Don Bosco. No hubo personas lesionadas y el tránsito estuvo parcialmente restringido.
Durante la mañana de este jueves, cerca de las 7, se registró un accidente de tránsito en la intersección de avenida Ramírez y Don Bosco, de la ciudad de Paraná, donde colisionaron un colectivo de la empresa ERSA, correspondiente a la Línea 12, y un Ford Fiesta blanco. A pesar del impacto, no se reportaron personas lesionadas.
El siniestro ocurrió en la mano de circulación con sentido hacia el norte, donde actualmente uno de los carriles permanece reducido debido a obras que se ejecutan sobre la calzada. El sector se encontraba debidamente señalizado mediante conos y elementos de prevención.
De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor del automóvil no habría advertido la reducción de la calzada, por lo que terminó impactando contra el colectivo al intentar doblar hacia la avenida desde Don Bosco.
El Ford Fiesta quedó detenido junto al lateral del ómnibus, dentro del sector delimitado por los conos de señalización, mientras personal vinculado a las tareas sobre la vía colaboró con el ordenamiento del tránsito.
Como consecuencia del choque, el tránsito permaneció parcialmente restringido en el carril norte de avenida Ramírez hasta que se realizaron las actuaciones correspondientes y se reorganizó la circulación vehicular.
Afortunadamente, el hecho solo dejó daños materiales en los vehículos involucrados y no fue necesaria la asistencia médica para los ocupantes. Elonce.com