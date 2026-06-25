“Orgulloso de ser paranaense”: los chicos saludaron a la ciudad en su cumpleaños

Los chicos celebraron los 213 años de Paraná con emotivos mensajes

Los 213 años de la elevación de Paraná a Villa también tuvieron como protagonistas a los chicos de distintas escuelas que participaron del acto realizado este jueces en el Parque Urquiza. Con canciones, mensajes de afecto y espontáneas dedicatorias, celebraron un nuevo aniversario de la capital entrerriana.

Durante la jornada, alumnos de diferentes establecimientos educativos compartieron con Elonce qué significa Paraná para ellos y qué le dirían si la ciudad fuera una persona que estuviera celebrando su cumpleaños.

Las respuestas estuvieron cargadas de cariño, orgullo y agradecimiento por los espacios que ofrece la ciudad para disfrutar en familia y con amigos.

Mensajes llenos de afecto para la ciudad

Ante la propuesta de imaginar que Paraná era una persona, los estudiantes respondieron con saludos y deseos que reflejaron el vínculo que sienten con la ciudad. "Le daría un abrazo porque fue un buen compañero y un buen amigo. Feliz cumpleaños", expresó uno de los alumnos.

Otros simplemente eligieron desearle "feliz cumpleaños", mientras que varios aprovecharon para agradecer. "Le agradecería por todo lo que hizo por nosotros", comentó una de las estudiantes.

Otra niña agregó: "Que la pase lindo", mientras que otra expresó: "Gracias por todo lo que tenemos y por este hermoso lugar".

Orgullo de ser paranaenses

Los chicos también hablaron sobre los lugares que más disfrutan de la ciudad y las actividades que realizan cotidianamente.

Uno de ellos destacó la posibilidad de pescar y andar en bicicleta. "Gracias por dejarme pescar. Aguante la pesca y andar en bici", dijo entre risas.

Grandes y chicos le cantaron el feliz cumpleaños a Paraná y compartieron emotivos mensajes

Otro estudiante expresó con entusiasmo: "Estoy orgulloso de ser paranaense y feliz cumpleaños Paraná".

También hubo quienes recordaron los momentos vividos en la ciudad junto a sus familias y amigos. "Quisiera vivir acá muchos años más para seguir disfrutando todo este tiempo", señaló uno de los alumnos.

Un cumpleaños con música y chocolatada

Como parte de los festejos, los estudiantes compartieron una chocolatada y facturas luego del acto oficial.

En medio del clima festivo, volvieron a entonar el tradicional "Feliz cumpleaños" dedicado a Paraná, acompañados por docentes y familias que participaron de la celebración.

A 213 años de su elevación a villa, Paraná celebra su legado histórico y cultural

Las actividades formaron parte de la conmemoración por los 213 años de la elevación de Paraná a Villa, fecha que recuerda la decisión adoptada por la Asamblea del Año XIII el 25 de junio de 1813.

Con sonrisas, canciones y mensajes espontáneos, los más chicos aportaron uno de los momentos más emotivos de una jornada que puso en valor la historia, la identidad y el sentido de pertenencia de los paranaenses.