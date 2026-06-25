Los tranvías eléctricos marcaron una etapa de modernidad en la historia de Paraná

La historia de los tranvías eléctricos de Paraná volvió a cobrar protagonismo durante los festejos por los 213 años de la elevación de la ciudad a Villa. En la Plaza 1º de Mayo, donde se conserva un homenaje con rieles, durmientes y adoquines originales, el investigador José Battistutti recordó cómo funcionó uno de los sistemas de transporte más modernos que tuvo la capital entrerriana.

1926, detrás la vieja Casa de Gobierno, luego Colegio Normal (gentileza de Juan José Batistuti)

El especialista explicó que los tranvías comenzaron a circular en 1921 y representaron un verdadero salto tecnológico para la época. "Fue uno de los servicios más modernos que tuvo la ciudad. Eran tranvías eléctricos, una tecnología de avanzada para aquel momento, y funcionaban muy bien dentro de la ciudad porque eran vagones chicos", afirmó.

Una apuesta a la modernidad

Battistutti señaló que las unidades, fabricadas en 1916 en Estados Unidos, pertenecían al modelo Birney y podían ser operadas por una sola persona, una innovación destacada para aquellos años.

Recordó además que en 1923 una fotografía de uno de los tranvías circulando frente a la Plaza 1º de Mayo fue publicada en una revista internacional, lo que permitió mostrar a Paraná como una ciudad moderna. "Paraná no era una capital simple; era una ciudad que buscaba la modernidad", destacó.

1923, revista que promocionó a Paraná con el tranvia (gentileza de Juan José Batistuti)

El investigador también desmintió una versión muy difundida sobre el origen de las unidades. "Se dijo muchas veces que los tranvías llegaron por error, pero no fue así. Fueron solicitados por el gobernador Celestino Marcó", aseguró.

Explicó que inicialmente llegaron siete unidades y, tres años después, la flota quedó conformada por 14 tranvías, que unían los principales puntos de la ciudad.

Los recorridos y el servicio

Las primeras líneas conectaban el Puerto Nuevo con el Cementerio y con la estación del Ferrocarril, mientras que el recorrido más extenso unía Corrales (donde hoy se encuentra la comisaría tercera) con el Parque Urquiza, atravesando sectores neurálgicos de la capital entrerriana.

Tranvías eléctricos de Paraná (fuente: Juan José Batistuti)

"Los utilizaba toda la población. Eran muy puntuales y los trabajadores prácticamente nunca llegaban tarde porque los horarios se cumplían con exactitud", recordó.

Tranvías eléctricos de Paraná (fuente: Juan José Batistuti)

Incluso relató anécdotas sobre los conductores, quienes hacían sonar la campana frente a la casa de algunos pasajeros habituales para que no perdieran el viaje.

“Y por ser una sola vía la que recorría el tranvía, tanto de ida como de vuelta, tenían que ser estrictos en los horarios”, completó.

Por qué dejaron de circular

Battistutti explicó a Elonce que el deterioro del sistema comenzó cuando el servicio pasó a manos del Estado. El alto costo del mantenimiento, la dificultad para conseguir repuestos provenientes de Estados Unidos y la aparición del transporte automotor fueron factores determinantes para el cierre del servicio.

Tranvías eléctricos de Paraná (fuente: Juan José Batistuti)

Además, señaló que las políticas nacionales de aquellos años impulsaron el reemplazo de los tranvías por colectivos. “Los gobiernos nacionales de turno, en una visión totalmente equivocada, los sacaron dándole espacio a los colectivos, y no modernizando los tranvías”, apuntó.

Tranvías eléctricos de Paraná (fuente: Juan José Batistuti)

El último recorrido se realizó durante la madrugada del 20 de julio de 1962. "Fue una fecha muy triste para quienes amamos la historia del transporte de Paraná. Esa noche se realizó el último viaje y los tranvías dejaron de circular definitivamente", recordó.

“Paradójicamente, el último tranvía en circular fue el número seis de la línea número uno, que fue el primero que inauguró el recorrido el 20 de mayo de 1921, saliendo de Puerto Nuevo”, repasó.

El único tranvía que logró recuperarse

El investigador contó que, junto a otros colaboradores, logró rescatar uno de los 14 tranvías originales que permanecía completamente deteriorado. A partir de fotografías, planos y documentación histórica reconstruyeron la unidad, que actualmente permanece resguardada en el predio ferroviario.

Tranvías eléctricos de Paraná (fuente: Juan José Batistuti)

"Hoy es el único tranvía restaurado de Paraná y nuestra idea es que algún día pueda exhibirse para que todos los paranaenses conozcan esta parte de la historia", expresó.

Finalmente, Battistutti invitó a valorar el patrimonio histórico de la ciudad. "Hay que mirar el pasado porque está lleno de ejemplos de modernidad. Paraná tiene una historia enorme y no debemos perderla", concluyó.