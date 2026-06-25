ARCA cambia el color de control de los cigarrillos: todos los nacionales llevarán azul

ARCA modificó el sistema de identificación fiscal para los cigarrillos que se comercializan en el país. Desde ahora, todos los productos de fabricación nacional deberán llevar instrumentos de control de color azul, sin importar la cantidad de unidades que incluya cada paquete.

La medida fue oficializada este jueves mediante la Resolución General 5865/2026, publicada en el Boletín Oficial. La norma introduce cambios en el procedimiento de determinación e ingreso de los impuestos internos y del adicional de emergencia que grava a estos productos.

Hasta la modificación, el color variaba según la presentación. Los paquetes de 20 unidades se identificaban con azul, los de 10 con verde y otras presentaciones con violeta. Con la nueva disposición, ese esquema dejará de aplicarse para los cigarrillos de producción nacional.

Qué cambia para los productos nacionales e importados

La resolución dispone que los cigarrillos elaborados en el país tendrán identificación azul, cualquiera sea la unidad de medida utilizada por las empresas tabacaleras para su comercialización.

En el caso de los productos importados, el sistema también será unificado: deberán llevar instrumentos de control de color rojo, sin diferencias por cantidad de unidades o tipo de presentación.

Según explicó ARCA en los considerandos de la resolución, la decisión fue tomada por cuestiones operativas vinculadas con la disponibilidad de los instrumentos fiscales de control. Por ese motivo, se resolvió simplificar el mecanismo que hasta ahora diferenciaba los paquetes por colores.

Habrá un período de transición

Las empresas manufactureras podrán continuar utilizando los instrumentos de color verde y violeta que ya tengan en stock. Esa autorización alcanzará a los paquetes de 10 unidades y a otras presentaciones distintas de las cajas de 20 cigarrillos.

La utilización de esos controles anteriores estará permitida hasta que se agoten las existencias disponibles. Una vez finalizado ese stock, las tabacaleras deberán ajustarse al nuevo criterio de identificación establecido por el organismo recaudador.

La resolución entró en vigencia este jueves, a partir de su publicación en el Boletín Oficial. El cambio alcanza a los productos gravados por impuestos internos y forma parte de las tareas de fiscalización que ARCA realiza sobre la comercialización de cigarrillos en el país.