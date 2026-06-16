Secuestraron más de 2.000 álbumes del Mundial que habían ingresado ilegalmente al país

Un operativo de la Policía Federal Argentina permitió secuestrar más de 2.000 álbumes oficiales del Mundial de fútbol FIFA 2026 que habrían ingresado al país de manera irregular, en medio de la alta demanda generada por el furor de las figuritas.

La investigación fue llevada adelante por el Departamento Delitos Fiscales de la fuerza y estuvo orientada a detectar maniobras vinculadas al contrabando y la comercialización ilegal de mercadería.

Según se informó, los álbumes secuestrados eran de origen brasileño y no contaban con la documentación necesaria para acreditar su ingreso legal al territorio argentino.

El procedimiento comenzó con un control vehicular

La causa se inició a fines de mayo cuando efectivos realizaban recorridas preventivas sobre la avenida Suárez, en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante uno de los controles, los agentes interceptaron dos vehículos que transportaban una importante cantidad de bultos y decidieron inspeccionar la carga.

Al revisar la mercadería encontraron 2.200 álbumes oficiales del Mundial 2026 identificados con la marca Panini. Los responsables del transporte no pudieron presentar documentación aduanera que justificara su tenencia ni su importación.

Tras la intervención judicial, personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) verificó la mercadería y confirmó la cantidad de ejemplares secuestrados.

Mercadería valuada en 100 millones de pesos

Luego del conteo oficial, la Justicia ordenó el secuestro de los álbumes y la detención de dos personas por presunta infracción al Código Aduanero.

De acuerdo con la valuación realizada por los organismos intervinientes, los ejemplares del Mundial tenían un valor estimado de 100 millones de pesos.

La investigación avanzó posteriormente con nuevos procedimientos que permitieron identificar otros lugares vinculados al almacenamiento y distribución de mercadería de origen irregular.

Allanamientos y nuevos secuestros

Como consecuencia de las tareas investigativas, la Justicia autorizó un allanamiento en un depósito ubicado en Lanús y una orden de presentación en una empresa de encomiendas de la Ciudad de Buenos Aires.

En el inmueble bonaerense se halló una gran cantidad de productos de distintos rubros, entre ellos prendas de vestir, equipos electrónicos, proyectores, notebooks, auriculares, cargadores, aires acondicionados y otros artículos.

Según informaron las autoridades, el valor de toda la mercadería secuestrada durante estos procedimientos ronda los 98 millones de pesos.