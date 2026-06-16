La industria metalúrgica registró una fuerte caída y atraviesa su peor momento desde la pandemia

La industria metalúrgica atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. Según el último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la actividad cayó 5,1% en mayo respecto al mismo mes de 2025 y también registró una baja de 1,4% en comparación con abril.

Con estos resultados, el sector acumula una contracción del 6% en lo que va de 2026 y profundiza un escenario marcado por la baja demanda y la utilización limitada de la capacidad productiva.

Uno de los datos que más preocupación generó fue el nivel de uso de la capacidad instalada, que descendió hasta el 39,8%, una cifra que no se observaba desde los momentos más críticos de la pandemia de coronavirus.

Capacidad instalada en mínimos históricos

El relevamiento de ADIMRA indicó que la utilización de la capacidad instalada cayó 6,8 puntos porcentuales respecto del mismo período del año pasado.

De acuerdo con el informe, se trata del porcentaje más bajo desde mayo de 2020, cuando la actividad industrial se encontraba fuertemente afectada por las restricciones sanitarias. Además, representa el tercer registro más bajo de toda la serie histórica elaborada por la entidad.

"Este nivel refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial", advirtió la cámara empresaria.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, señaló que la industria metalúrgica continúa enfrentando un contexto de demanda moderada que genera dificultades para numerosas empresas del sector.

Caídas en casi todos los rubros

El informe mostró retrocesos en prácticamente todos los segmentos de actividad.

Fundición encabezó las bajas con una caída del 8,9%, seguida por Maquinaria Agrícola, que descendió 8,6% y registró su primer retroceso del año. También se observaron bajas en Bienes de Capital (-6,8%), Equipamiento Médico (-6,3%), Otros Productos de Metal (-4,4%), Autopartes (-2,9%) y Equipos y Aparatos Eléctricos (-2,6%).

La única excepción fue el sector de Carrocerías y Remolques, que logró un crecimiento de 1,9% respecto al mismo período del año anterior.

En paralelo, el empleo también reflejó el deterioro de la actividad. Según ADIMRA, la cantidad de trabajadores ocupados en la industria metalúrgica cayó 2,2% en términos interanuales y 0,2% frente al mes anterior.

Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba entre las más afectadas

Las principales provincias industriales del país registraron resultados negativos durante mayo.

Buenos Aires presentó la caída más pronunciada, con un retroceso de 5,9%, impulsado principalmente por las bajas en bienes de capital, fundición y otros productos de metal.

Santa Fe mostró una contracción de 5,1%, afectada especialmente por la caída de la maquinaria agrícola, mientras que Córdoba registró una disminución de 4,1% vinculada al desempeño de las autopartes y ese mismo rubro productivo.

Entre Ríos también continuó en terreno negativo. Según el informe, la actividad de la industria metalúrgica en la provincia cayó 3,8% interanual, principalmente por el retroceso de los bienes de capital.