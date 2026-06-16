 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Murió un policía tras chocar su moto contra un caballo suelto en Villaguay

El funcionario se trasladaba en una motocicleta cuando, por motivos que serán materia de investigación, habría colisionado contra un caballo suelto que se le atravesó en el camino, supo Elonce.

16 de Junio de 2026
Fatal accidente en Villaguay
Fatal accidente en Villaguay Foto: captura de video de Informatik-villaguay-noticias

REDACCIÓN ELONCE

El funcionario se trasladaba en una motocicleta cuando, por motivos que serán materia de investigación, habría colisionado contra un caballo suelto que se le atravesó en el camino, supo Elonce.

Un policía de 29 años perdió la vida como consecuencia de un accidente de tránsito registrado en las primeras horas de la mañana de este martes sobre el acceso Carlos Fuertes, a la altura del kartódromo de Villaguay.

 

De acuerdo a los primeros datos a los que accedió Elonce, el funcionario se trasladaba en una motocicleta cuando, por motivos que serán materia de investigación, habría colisionado contra un caballo suelto que se le atravesó en el camino.

 

En agente, al momento del accidente, se dirigía a prestar servicio a la Departamental policial de Villaguay.

Temas:

Villaguay accidente de tránsito fatal accidente
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso