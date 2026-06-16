Murió un policía tras chocar su moto contra un caballo suelto en Villaguay

REDACCIÓN ELONCE
El funcionario se trasladaba en una motocicleta cuando, por motivos que serán materia de investigación, habría colisionado contra un caballo suelto que se le atravesó en el camino, supo Elonce.
Un policía de 29 años perdió la vida como consecuencia de un accidente de tránsito registrado en las primeras horas de la mañana de este martes sobre el acceso Carlos Fuertes, a la altura del kartódromo de Villaguay.
De acuerdo a los primeros datos a los que accedió Elonce, el funcionario se trasladaba en una motocicleta cuando, por motivos que serán materia de investigación, habría colisionado contra un caballo suelto que se le atravesó en el camino.
En agente, al momento del accidente, se dirigía a prestar servicio a la Departamental policial de Villaguay.