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Policiales Tras denuncia por agresión y amenazas

Detuvieron a tres personas acusadas de golpear, robar y amenazar a una mujer en Paraná

Una mujer denunció que fue agredida en su vivienda por una conocida, quien además le sustrajo el teléfono celular. Durante el incidente, un hombre la habría amenazado con un arma de fuego.  

16 de Junio de 2026
Tres detenidos en Paraná
Tres detenidos en Paraná

Una mujer denunció que fue agredida en su vivienda por una conocida, quien además le sustrajo el teléfono celular. Durante el incidente, un hombre la habría amenazado con un arma de fuego.  

Tres personas fueron detenidas en la madrugada de este martes tras una denuncia por agresiones, robo y amenazas ocurridas en una vivienda ubicada sobre calle Los Talas, de la ciudad de Paraná.

 

Según informaron fuentes policiales a Elonce, la intervención se produjo luego de que una mujer denunciara que una persona con la que mantiene conflictos previos se presentó en su domicilio y, tras una confrontación, le propinó un golpe de puño y le sustrajo su teléfono celular.

 

De acuerdo con el relato de la damnificada, cuando intentó defenderse de la agresión, se hizo presente un hombre conocido suyo, quien también la golpeó y la habría amenazado exhibiendo un arma de fuego tipo pistola.

 

Operativo y detenciones

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, efectivos policiales desplegaron un operativo de búsqueda en la zona para localizar a los presuntos involucrados.

 

Como resultado de las tareas realizadas, los uniformados lograron ubicar a los sospechosos en calle Los Jacarandaes, quienes estaban junto a un tercer sujeto.

 

Los tres fueron demorados y puestos a disposición de la Justicia. Elonce.com

Temas:

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