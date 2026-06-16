La Selección Argentina hace su debut mundialista: a qué hora enfrenta a Argelia

La Selección Argentina hace este martes su debut en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. Solo resta esperar que arranque el partido contra Argelia, que se jugará este martes desde las 22 (hora argentina) en Kansas City y empezar así de manera formal la defensa del título conseguido en Qatar 2022 para conseguir la cuarta estrella.

Después del entrenamiento del lunes en el Compass Mineral Center, el equipo que lidera Lionel Messi se sacóla tradicional foto grupal que marca cada inicio de aventura. Se trata de un ritual que se repite y que viene trayendo suerte en la era de Lionel Scaloni. En este caso, la delegación posó para la imagen y lo hizo con un mensaje de apoyo para Leo Balerdi.

"Leo, estamos todos con vos", reza la bandera para respaldar al jugador N°27, quien fue desafectado por el cuerpo técnico luego de sufrir un desgarro en el sóleo de la pierna derecha en una práctica de la gira previa y provocó la incorporación a último momento de Marcos Senesi.

Durante el entrenamiento, Scaloni hizo las últimas pruebas antes del debut. Con Dibu Martínez confirmado en el arco por el propio DT en la conferencia de prensa que un rato antes realizó en el estadio donde se jugará el encuentro, restaban definir algunos lugares en el equipo titular.

Principalmente en la defensa, donde el examen final lo rindió Cristian "Cuti" Romero, que iniciaría en la zaga, a un costado de Gonzalo Montiel, que le ganaría la pulseada a Nahuel Molina. La incógnita está en el lado izquierdo: Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez o Facundo Medina estarán en los dos lugares que restan.

El mediocampo no tiene interrogantes con el triángulo campeón del mundo compuesto por Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, mientras que la delantera será con Lionel Messi y Thiago Almada por las bandas, a la espera de la resolución del "9" entre Lautaro Martínez o Julián Alvarez.

"Después de la salida de la prensa, que pudo observar los primeros quince minutos de la actividad, el cuerpo técnico profundizó las acciones futbolísticas enfocados en el primer rival del grupo. Al final, el grupo ensayó pelota parada, a favor y en contra, y cerraron con remates de media distancia exigiendo a los arqueros del plantel", rezó el parte de prensa difundido por la AFA.

El único ausente fue Nicolás Tagliafico, que sigue en plena recuperación de una sobrecarga en el sóleo de la pierna izquierda. "Sigue entrenándose en gimnasio y en campo junto a los fisioterapeutas del equipo. Su evolución continúa favorablemente", completó.