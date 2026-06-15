Uruguay rescató un empate ante Arabia Saudita en un duro debut mundialista

Uruguay igualó 1-1 con Arabia Saudita en su estreno en el Mundial 2026. La Celeste estuvo en desventaja durante gran parte del encuentro, pero encontró el empate en el tramo final y sumó un punto en el Grupo H.
Uruguay debió esforzarse hasta los minutos finales para rescatar un empate 1-1 frente a Arabia Saudita en su debut en el Grupo H del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa fue de menor a mayor, dominó gran parte del segundo tiempo y encontró la igualdad gracias a Maximiliano Araújo, luego de haber estado en desventaja desde el cierre de la primera etapa.
El encuentro comenzó con mucha cautela por parte de ambos equipos. Arabia Saudita intentó manejar la pelota durante los primeros minutos, mientras que Uruguay apostó a la velocidad de sus atacantes para generar peligro. La primera aproximación celeste llegó a los cuatro minutos, cuando Araújo probó desde afuera del área, aunque el arquero Mohammed Al-Owais respondió sin inconvenientes, explicó Infobae.
Con el correr de los minutos el desarrollo se mantuvo equilibrado. Ninguno de los dos conjuntos lograba imponer condiciones y las situaciones claras de gol escaseaban. Arabia Saudita apostó a la circulación y a los remates de media distancia, mientras que Uruguay buscó progresar por las bandas y aprovechar el juego aéreo.
Arabia Saudita golpeó antes del descanso
La oportunidad más clara del primer tiempo para Uruguay se produjo a los 29 minutos. Federico Viñas conectó un cabezazo dentro del área y obligó a una intervención de Al-Owais, aunque la acción terminó invalidada por infracción en ataque. Poco después, Darwin Núñez también protagonizó una jugada ofensiva que fue anulada por una falta sobre el arquero saudí.
Del otro lado, Fernando Muslera respondió con seguridad cuando fue exigido. Sin embargo, a los 40 minutos no pudo evitar la caída de su arco. Tras contener un cabezazo de Mohamed Kanno, el experimentado arquero dejó un rebote que fue capitalizado por Abdulelah Al-Amri, quien apareció en el lugar indicado para empujar la pelota y establecer el 1-0.
El gol representó un duro golpe para la Celeste, que se fue al descanso abajo en el marcador y con la sensación de haber carecido de profundidad en los metros finales. Arabia Saudita, en cambio, encontró premio a su eficacia y sostuvo la ventaja gracias a la destacada actuación de su arquero.
La reacción de la Celeste
En busca de modificar el trámite, Bielsa movió el banco de suplentes durante el entretiempo. Agustín Canobbio ingresó por Darwin Núñez y Juan Manuel Sanabria reemplazó a Matías Viña. Los cambios le dieron otra dinámica al equipo sudamericano, que salió decidido a buscar el empate.
Uruguay adelantó sus líneas y comenzó a generar situaciones de peligro con mayor frecuencia. Viñas tuvo dos oportunidades claras mediante el juego aéreo, mientras que Manuel Ugarte estuvo cerca de igualar con un potente remate de media distancia que terminó impactando en el poste tras una desviación de Al-Owais.
La figura del arquero saudí se agigantó con el paso de los minutos. El guardameta respondió ante un tiro libre de Federico Valverde y sostuvo la ventaja cuando el asedio uruguayo comenzaba a hacerse cada vez más intenso.
Araújo encontró el premio y Uruguay sumó
La insistencia celeste tuvo recompensa a diez minutos del final. Tras un nuevo cabezazo de Viñas que fue contenido por Al-Owais, Maximiliano Araújo capturó el rebote dentro del área y sacó un remate potente para decretar el empate 1-1 a los 80 minutos.
Con el impulso del gol, Uruguay fue por más. Bielsa realizó nuevas variantes para refrescar el ataque y el equipo se instaló definitivamente en campo rival. Sin embargo, Arabia Saudita resistió con orden y volvió a apoyarse en una gran actuación de su arquero.
Durante el tiempo agregado, Al-Owais volvió a lucirse ante Nicolás De La Cruz y Federico Valverde para evitar la remontada. El arquero saudí terminó siendo una de las grandes figuras de la noche y sostuvo un resultado que dejó al Grupo H completamente equilibrado.
Con este empate, Uruguay sumó su primer punto en la Copa del Mundo y ahora deberá enfocarse en su próximo compromiso frente a Cabo Verde. Arabia Saudita, por su parte, enfrentará a España en una segunda fecha que podría comenzar a definir el panorama de una de las zonas más parejas del torneo.