“Totalmente estafada”: el inesperado paquete que recibió Pampita tras comprar figuritas del Mundial

Pampita reveló que fue víctima de una estafa vinculada al furor por las figuritas del Mundial 2026 y contó la insólita situación que vivió cuando intentó comprar una caja para sus hijos.

La modelo relató la experiencia durante una transmisión desde Estados Unidos, donde se encuentra por compromisos laborales y siguiendo de cerca la participación de la Selección Argentina en la Copa del Mundo.

Según explicó, la compra tenía como objetivo que sus hijos pudieran completar el álbum e intercambiar figuritas con amigos y compañeros, una tradición que volvió a ganar protagonismo con el inicio del torneo.

La sorpresa al recibir el paquete

Pampita detalló que decidió adquirir una caja grande de figuritas para repartir entre Bautista, Beltrán y Benicio, pero el resultado estuvo muy lejos de lo esperado.

"Como tengo tres pibes compré la caja grande para dividir. Venía de no sé dónde y demoraba dos semanas. Cuando llegó eran dos cajas de puré de tomate que ocupaban el mismo tamaño. Totalmente estafada", contó.

La conductora explicó que la expectativa era grande, ya que los chicos aguardaban la llegada del paquete para comenzar a completar el álbum y compartir las repetidas con sus amigos.

La situación generó sorpresa y frustración, especialmente porque el envío tardó varios días en llegar y nada hacía prever el inesperado contenido.

El pedido de sus hijos que no aceptó

Mientras esperaba la entrega, los hijos de Pampita le habían pedido comprar algunos sobres en un kiosco para empezar la colección.

Sin embargo, la modelo prefirió aguardar la llegada de la caja que había adquirido por internet, convencida de que allí encontrarían una importante cantidad de figuritas para repartir entre los tres.

Finalmente, la decisión terminó en una anécdota inesperada que compartió públicamente y que rápidamente generó repercusión entre los fanáticos del Mundial.

Otra famosa afectada por el fenómeno

La experiencia de Pampita no fue el único caso relacionado con problemas en la compra de productos vinculados al álbum mundialista.

La periodista Luciana Rubinska también relató que recibió un álbum que no era el oficial, aunque en su caso explicó que la situación se produjo porque realizó la compra antes del lanzamiento del producto original.