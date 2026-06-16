Confirmaron la identidad de policía muerto tras chocar con caballo suelto en Villaguay

Un funcionario policial perdió la vida luego de sufrir un siniestro vial ocurrido durante la mañana sobre el Acceso Carlos Fuertes, en Villaguay. La víctima fue identificada como Emiliano Agustín Fernández, de 28 años y oriundo de Villa Clara.

Por causas que se tratan de establecer, el efectivo policial circulaba en motocicleta cuando colisionó contra un caballo que se encontraba sobre la cinta asfáltica, a la altura del ingreso al Radar de la Fuerza Aérea.

Como consecuencia del fuerte impacto, Fernández sufrió lesiones de extrema gravedad que derivaron en su fallecimiento.

El caballo debió ser sacrificado

De acuerdo con el comunicado oficial, el animal involucrado en el siniestro no poseía marca ni señal identificatoria. Asimismo, debido a las graves heridas sufridas durante la colisión, el equino debió ser sacrificado en el lugar.

Las circunstancias que originaron el accidente son materia de investigación y las actuaciones correspondientes buscan determinar cómo llegó el animal a la calzada.

Fatal accidente en Villaguay (Informatik-villaguay-noticias)

El hecho generó una profunda conmoción entre familiares, compañeros de trabajo y miembros de la comunidad villaguayense.

Reconocimiento a su trayectoria

Desde la Jefatura Departamental Villaguay destacaron la labor desarrollada por el joven funcionario dentro de la fuerza policial. Fernández había egresado de la Escuela de Agentes "Comisario General Pedro Fernando Ramón Campbell" en el año 2024 y se desempeñaba activamente en la institución.

En el comunicado difundido por la fuerza se remarcó que era considerado un funcionario comprometido con el servicio y reconocido por sus cualidades humanas.

"Se caracterizaba por su profesionalismo, compromiso con el servicio y sus cualidades humanas, las que le valieron el respeto y el afecto de sus camaradas y superiores", señalaron desde la institución.

Profundo pesar en la Policía de Entre Ríos

La muerte del joven uniformado provocó numerosas muestras de dolor y acompañamiento hacia su familia, amigos y compañeros. "La prematura partida enluta profundamente a toda la Policía de Entre Ríos", expresaron desde la Jefatura Departamental Villaguay.

Además, la institución manifestó sus condolencias y acompañamiento a los seres queridos del agente en este difícil momento.

Emiliano Agustín Fernández, víctima de fatal accidente (Policía de Entre Ríos)

Finalmente, elevaron una plegaria por el eterno descanso de su alma y recordaron a Fernández como un integrante valioso de la fuerza policial entrerriana.