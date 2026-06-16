Cuánto cuesta un asado para ver a la Selección y qué opciones más económicas hay

En la previa del debut de la Selección Argentina, Elonce visitó una carnicería conocer las opciones y precios para disfrutar en la cena y acompañar a la Scaloneta.
En la previa del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, comerciantes del rubro cárnico destacaron que los partidos del equipo nacional suelen generar un repunte en las ventas de carne, a pesar de la disminución del consumo registrada durante los últimos meses. Así lo indicó a Elonce Diego Ciarroca, responsable de una carnicería de Paraná, quien brindó detalles sobre los precios y las opciones más buscadas por los clientes.
“Tenemos un combo parrillero que es muy surtido y completo, tiene muchas achuras, costilla vacuna, de cerdo. Sale 56.000 pesos, comen alrededor de seis personas, es muy variado y bastante económico para lo que es el bolsillo de la gente hoy”, explicó.
Sin embargo, reconoció que el consumo de carne vacuna se vio afectado por los aumentos de precios. “Ha bajado bastante el consumo de carne vacuna, más que nada por una cuestión de costos, que ha subido. El pollo estas últimas dos semanas bajó un poco, y junto con el cerdo han quedado muy relegados a lo que es la carne vacuna”, señaló.
El Mundial genera un repunte en la demanda
Ciarroca sostuvo que las reuniones para ver los partidos de la Selección ayudan a sostener las ventas durante los días de competencia.
“Por el tema del Mundial siempre aumenta un poco el consumo de carne vacuna porque al juntarse muchas personas, entre amigos y amigas, se hace más fácil pagarse un asado. Entonces por ahí sí se eleva la venta”, manifestó.
Además, remarcó la importancia cultural que tiene el asado para los argentinos. “Es una costumbre, es algo muy tradicional nuestro y por suerte a nosotros nos beneficia, está bueno”, afirmó.
Opciones más económicas para compartir el partido
Para quienes no cuentan con parrilla o buscan alternativas más accesibles, el comerciante recomendó preparar carne al horno para luego desmenuzar y utilizar en sándwiches.
“Hay otros cortes que tratamos de brindar como alternativas más económicas. Por ejemplo, hacer carne al horno, después desmenuzarla y hacer sándwiches. Es algo bastante más práctico para que no se coma el garrón algún amigo estando en la parrilla mientras está el partido”, explicó.
Según detalló, con un presupuesto moderado se puede organizar una comida para varias personas. “Con 20.000 o 25.000 pesos ya comerías algo rico y bastante llenador. Con un kilo de carne para cuatro personas te sobra”, indicó.
Finalmente, destacó que el sector también se prepara para otro evento clave del calendario comercial. “Tanto el Día del Padre como el Día de la Madre y las fiestas de fin de año son los días en que más volumen de mercadería vendemos, así que tratamos de abastecernos bien para poder cumplir con todas las necesidades de los clientes”, concluyó. Elonce.com