Iniciaron obras en escuela de Gualeguay para mejorar el sistema de provisión de agua

Con una inversión de $35 millones, comenzaron trabajos en la Escuela Primaria Nº 6 Victoriano Montes de la ciudad de Gualeguay, con el objetivo de resolver problemáticas edilicias vinculadas a los servicios básicos.
Con una inversión de 35 millones de pesos, la intervención permitirá optimizar servicios esenciales y mejorar las condiciones edilicias para más de 500 estudiantes que asisten al establecimiento educativo.
En el marco de la planificación de obras en materia de infraestructura educativa que lleva adelante el gobierno de Entre Ríos, comenzaron trabajos en la Escuela Primaria Nº 6 Victoriano Montes de la ciudad de Gualeguay, con el objetivo de resolver problemáticas edilicias vinculadas a los servicios básicos y garantizar condiciones más seguras y adecuadas para la comunidad educativa.
El establecimiento se encuentra ubicado en Avenida General Artigas y calle 35, comparte edificio con la Escuela Secundaria Nº 11 De Tablas y cuenta con una matrícula de 504 estudiantes. La intervención es ejecutada a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura y comprende una inversión provincial de 35 millones de pesos, con un plazo de 60 días corridos.
Los trabajos se desarrollan sobre una superficie de 100 metros cuadrados e incluyen la reparación del sistema de provisión de agua, mediante la instalación de un nuevo sistema de reserva y bombeo, con tanque cisterna en torre existente y tanques de reserva que permitirán mejorar la presión y el abastecimiento en el edificio. Asimismo, se ejecutará la conexión a la red de gas natural y la adecuación de las instalaciones para su correcto funcionamiento.
"Esta obra permite dar una respuesta concreta a una necesidad prioritaria de la comunidad educativa, en cuanto a servicios esenciales como el acceso al agua potable y mejores condiciones de funcionamiento que beneficiará a los 500 chicos y el personal de la institución", sostuvo el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob. Además, señaló que "cada intervención que inicia, forma parte de una planificación sostenida que fortalece la infraestructura escolar en el territorio provincial".
Se contempla, además, la revisión de la instalación eléctrica, mejoras en los sistemas sanitario y cloacal, intervención en los desagües pluviales del patio central y la colocación de revestimientos en el sector de cocina. También se realizarán reparaciones en pisos de patios, con tratamiento de hundimientos y juntas de dilatación, y la incorporación de una nueva puerta en el aula taller para readecuar su uso. La firma a cargo de los trabajos es Romero Guillermo Lorenzo.