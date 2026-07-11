Falsa denuncia por robo de un auto: realizaron allanamientos en Paraná y secuestraron documentos

REDACCIÓN ELONCE
La falsa denuncia por el robo de un automóvil derivó en tres allanamientos en Paraná. La investigación permitió detectar presuntas irregularidades en la documentación presentada y el secuestro de elementos de interés para la causa.
La falsa denuncia por el robo de un automóvil motivó este sábado tres allanamientos en Paraná, en el marco de una investigación que lleva adelante la Justicia provincial, se confirmó a Elonce. Los procedimientos, realizados por personal de la División Sustracción Automotores, permitieron el secuestro de documentación que será incorporada al expediente para determinar las responsabilidades en la causa.
La investigación se inició en mayo de este año, cuando un integrante de la comunidad gitana, denunció la sustracción de un vehículo de su propiedad. Sin embargo, al día siguiente el automóvil fue localizado y secuestrado por efectivos de la División Sustracción de Automotores, mientras estaba en poder de un hombre que aseguró ser el legítimo propietario.
Ante las versiones contrapuestas, los investigadores profundizaron las averiguaciones mediante entrevistas, el análisis de registros de cámaras de seguridad y la solicitud de informes al Registro del Automotor y a la planta verificadora de la ciudad santafesina de Coronda. Paralelamente, se abrió un legajo por la presunta comisión del delito de falsa denuncia, indicaron fuentes policiales a Elonce.
Detectaron presuntas irregularidades en la documentación
De acuerdo con el resultado de las tareas investigativas, los pesquisas lograron establecer que el supuesto robo denunciado inicialmente no habría ocurrido. Las imágenes obtenidas durante la investigación y los distintos informes reunidos permitieron fortalecer esa hipótesis.
Además, la pesquisa determinó que existirían presuntas adulteraciones en la documentación presentada ante el Registro del Automotor, situación que también quedó incorporada a la causa judicial.
Frente a esos elementos, la fiscal Mercedes Nin solicitó al Juzgado de Garantías Nº 5, a cargo de Elvio Garzón, la realización de tres allanamientos para obtener nuevas pruebas vinculadas con la investigación.
Secuestraron documentación de interés
Los procedimientos se concretaron en domicilios vinculados con integrantes de la comunidad gitana, ubicados en la zona de avenida Almafuerte y Gobernador Francisco Parera, en Paraná.
Como resultado de los operativos, los efectivos secuestraron diversa documentación que ahora será analizada para determinar su relevancia dentro de la causa y establecer si existieron maniobras irregulares vinculadas con la titularidad del vehículo investigado.
En los allanamientos participaron efectivos de las divisiones Sustracción Automotores, Delitos Económicos, Homicidios, Robos y Hurtos, Análisis Criminal y G.I.A., quienes trabajaron de manera coordinada durante el despliegue realizado en la capital entrerriana.