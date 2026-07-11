Denunció que le habían robado el celular, pero en realidad estaba roto y quería cobrar el seguro

Una mujer de 56 años denunció que le habían arrebatado el celular durante la madrugada en Concordia, pero la investigación policial determinó que el hecho nunca había ocurrido.

La denuncia había sido presentada el pasado 3 de julio. La mujer sostuvo que dos jóvenes le sustrajeron un teléfono cuando llegaba a la casa de su hija, en inmediaciones de las calles Moulins y Chile.

Además, solicitó una copia de la denuncia para presentarla ante el seguro de la empresa de telefonía.

La investigación no logró comprobar el robo

A partir de la denuncia, personal de Comisaría Cuarta realizó distintas tareas investigativas y analizó cámaras de seguridad de la zona.

Si bien en las imágenes se observó el paso de dos personas por el lugar, no se pudo corroborar el supuesto arrebato ni encontrar elementos que permitieran acreditar la existencia del hecho denunciado.

La mujer había hecho la denuncia en la Comisaría Cuarta.

Ante esa situación, la mujer fue convocada nuevamente a la dependencia policial para ampliar su declaración y aportar mayores precisiones sobre lo ocurrido.

Admitió que el celular estaba dañado

Durante esa nueva declaración, la mujer reconoció que el celular en realidad se encontraba averiado y que había realizado la denuncia por recomendación del técnico que revisó el equipo.

Según explicó, el objetivo era conseguir una copia de la presentación policial para gestionar ante el seguro la reparación o el reintegro del teléfono.

La ampliación de su testimonio fue incorporada a las actuaciones y toda la situación fue informada a la Fiscalía.

De esta manera, quedó establecido que el supuesto robo del celular nunca había ocurrido y que el hecho denunciado no se correspondía con un ilícito.