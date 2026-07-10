Detuvieron a tres hombres en diferentes hechos de violencia de género en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Los procedimientos se realizaron en diferentes barrios de Paraná tras llamados al 911. Los detenidos fueron trasladados a la Alcaidía por disposición de la Fiscalía. El detalle de los casos.
Los casos de violencia de género en Paraná motivaron tres intervenciones policiales que terminaron con la detención de igual cantidad de hombres, en distintos procedimientos realizados tras llamados al 911. En todos los casos intervino la Fiscalía de turno, que ordenó el traslado de los acusados a la Alcaidía de Tribunales.
El primero de los hechos ocurrió en una vivienda de calle Gutiérrez, donde una mujer denunció que su hijo intentó agredirla y además quiso sustraerle distintos objetos porque no le entregó dinero. Tras entrevistar a la denunciante, los efectivos demoraron al hombre y, por disposición judicial, quedó detenido.
Tres procedimientos en pocas horas
En otro procedimiento, personal policial acudió a una casa ubicada sobre calle 25 de Junio luego de una denuncia por un conflicto de pareja.
En ese lugar, una mujer manifestó que, tras una discusión, su marido la tomó del cuello y la amenazó de muerte. Informada la situación, el fiscal de turno ordenó la inmediata detención del acusado, quien fue trasladado a la Alcaidía.
El tercer episodio se registró en calle Nessa Boeri. Allí, una mujer alertó que su expareja se encontraba frente a su domicilio pese a que pesaban sobre él medidas restrictivas de acercamiento.
Al llegar al lugar, los efectivos identificaron y demoraron al hombre. Posteriormente, el fiscal en turno dispuso su detención y el traslado a la Alcaidía de Tribunales.