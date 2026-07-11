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Policiales Operativo nocturno

Una mujer fue sorprendida con varios envoltorios de droga durante la noche en Paraná

La joven fue identificada junto a otras dos personas durante un patrullaje en calle Isidoro Rossi. Entre sus pertenencias hallaron marihuana.

11 de Julio de 2026
Droga encontrada en Paraná.
Droga encontrada en Paraná.

La joven fue identificada junto a otras dos personas durante un patrullaje en calle Isidoro Rossi. Entre sus pertenencias hallaron marihuana.

Una mujer fue encontrada con droga durante un control policial realizado en la noche del viernes en Paraná. El procedimiento ocurrió mientras efectivos desarrollaban tareas preventivas por calle Isidoro Rossi.

 

Según la información oficial, los policías observaron a dos mujeres y un hombre en actitud sospechosa y decidieron identificarlos.

 

 

Durante el procedimiento, al realizar un palpado de seguridad a una de las mujeres, encontraron varios envoltorios de nylon que contenían una sustancia que generó sospechas.

 

El test confirmó que se trataba de marihuana

 

Tras el hallazgo, tomó intervención la División Drogas Peligrosas, que realizó el correspondiente test reactivo sobre la sustancia.

 

El resultado fue positivo para marihuana y el pesaje determinó un total de 15,9 gramos de droga.

 

 

Detenida en Paran&aacute;.
Detenida en Paraná.

Además, la mujer tenía en su poder 11.100 pesos en efectivo. Sin embargo, por disposición de la Fiscalía, ese dinero no fue secuestrado.

 

La mujer quedó supeditada a la causa

 

El fiscal en turno ordenó el secuestro de la marihuana y la correcta identificación de la involucrada.

 

 

La mujer quedó supeditada a la causa mientras continúan las actuaciones correspondientes.

 

El procedimiento se desarrolló durante un patrullaje preventivo y no se informó sobre otras medidas contra las dos personas que se encontraban junto a ella.

Temas:

droga mujer Paraná
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