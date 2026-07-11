“Tenemos que estar más concentrados”: la advertencia de Lisandro Martínez antes de Suiza

Lisandro Martínez realizó una fuerte autocrítica antes del partido de la Selección Argentina frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Después del sufrido triunfo por 3-2 ante Egipto, el defensor reconoció que el equipo debe corregir errores y elevar el nivel de concentración para evitar nuevas desatenciones defensivas.

El central fue una de las voces del plantel argentino en la previa del duelo de este sábado y dejó en claro que la clasificación conseguida en octavos ya quedó atrás. El foco está puesto exclusivamente en Suiza y en los aspectos que el equipo necesita mejorar.

“Mucha emoción, mucha adrenalina y con mucho orgullo. Somos un equipo que representa muy bien a los argentinos”, expresó Lisandro Martínez al referirse al vínculo que mantiene el plantel con los hinchas.

La autocrítica de Lisandro Martínez tras los goles de Egipto

El defensor del Manchester United puso especial atención en los dos tantos recibidos durante la agónica clasificación ante Egipto y admitió que fueron consecuencia de errores que deben ser corregidos.

Lisandro Martínez será titular este sábado.

“Obviamente que no nos gusta que nos hagan goles. Tenemos que estar más concentrados. Teniendo una mayor concentración son goles que podemos evitar”, analizó.

En ese sentido, Lisandro Martínez consideró que las dificultades sufridas en octavos pueden funcionar como un llamado de atención oportuno para el equipo. “Es mejor que pase ahora y que nos agarre con mayor concentración y con los pies más en la tierra”, señaló.

Argentina solo piensa en Suiza

Consultado por Francia y España, que ya consiguieron sus respectivos lugares en las semifinales, el defensor evitó proyectarse más allá del próximo compromiso.

“No pensamos en si algún rival preocupa. Estamos pensando en Suiza y en nosotros. Tratamos de mejorar, porque siempre hay cosas, pero estamos muy centrados en el partido de Suiza”, afirmó.

La Selección Argentina enfrentará este sábado a Suiza por un lugar entre los cuatro mejores del Mundial. El equipo de Lionel Scaloni llega después de una remontada ante Egipto, mientras que el conjunto europeo avanzó tras eliminar a Colombia en la definición por penales.

Para Lisandro Martínez, la clave estará en evitar las desconcentraciones que complicaron al equipo en el último encuentro. Su mensaje fue claro: la clasificación sirvió, pero en una instancia decisiva del Mundial cualquier error puede terminar siendo determinante.