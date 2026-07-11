ANSES continúa con los pagos de julio: quiénes reciben sus haberes el lunes 13

ANSES retomará el próximo lunes 13 de julio el calendario de pagos correspondiente a jubilaciones, pensiones y asignaciones. El cronograma continuará después de la interrupción de las acreditaciones durante el fin de semana largo.

La continuidad del esquema alcanzará a distintos grupos de beneficiarios, que recibirán sus haberes según la terminación de su Documento Nacional de Identidad. El organismo mantiene un sistema escalonado para distribuir los depósitos durante todo el mes.

En julio, las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibieron un incremento del 2,15% por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor de mayo.

Quiénes cobran el lunes 13 de julio

El lunes será el turno de los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 2. Este grupo recibirá el haber mensual junto con el bono extraordinario que corresponda.

También cobrarán los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo cuyos documentos finalizan en 2.

En tanto, las Pensiones No Contributivas tendrán acreditaciones para beneficiarios con DNI terminados en 4 y 5. La Asignación por Embarazo comenzará su cronograma con los documentos finalizados en 0.

Además, las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción estarán disponibles para todas las terminaciones de DNI a partir del lunes 13 de julio.

Cuánto cobran jubilados y pensionados

Con el aumento del 2,15%, el haber mínimo se ubicó en $411.989,33. Los jubilados y pensionados que perciben ese monto recibirán además un bono de $70.000, por lo que el ingreso total llegará a $481.989,33.

Quienes superen el haber mínimo, pero cobren menos de $481.989,33, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor quedó en $399.591,46 con el refuerzo incluido, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez alcanzan los $358.392,53.

Los nuevos montos de las asignaciones

La Asignación Universal por Hijo ascendió en julio a $148.049, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad se ubicó en $482.062.

Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo llegó a $74.033 para el primer rango de ingresos. Estos valores también incorporan el aumento mensual del 2,15% dispuesto por la movilidad.

De esta manera, ANSES continuará desde el lunes con el calendario de pagos de julio para los distintos grupos de beneficiarios, según la terminación del DNI y el tipo de prestación.