Paraná quedó envuelta en una intensa neblina durante la mañana del sábado

Una fuerte neblina cubrió Paraná durante la mañana de este sábado y redujo la visibilidad a apenas 100 metros, generando complicaciones para la circulación vehicular en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 8 la visibilidad era de solo 0,1 kilómetros, mientras la humedad alcanzaba el 95% y la presión atmosférica se ubicaba en 1007 hectopascales.

Por momentos, la situación dejó una visibilidad prácticamente nula en algunos puntos de la capital entrerriana. Los conductores debieron desplazarse a baja velocidad y con extrema precaución ante las dificultades para observar otros vehículos, peatones y obstáculos sobre la calzada.

Precaución al circular por la fuerte neblina

Ante este tipo de condiciones, se recomienda reducir la velocidad, mantener una mayor distancia con el vehículo que circula adelante y utilizar las luces bajas. También se aconseja evitar maniobras bruscas y no encender las luces altas, ya que pueden reflejarse sobre las gotas suspendidas y dificultar aún más la visión.

Neblina en Paraná.

La intensa neblina afectó especialmente las primeras horas de la jornada, cuando la combinación de una elevada humedad y bajas temperaturas favoreció la formación del fenómeno.

La situación se produjo pocos días después de otros episodios similares registrados en Paraná, donde la niebla también había generado importantes reducciones de visibilidad y complicaciones en calles, accesos y rutas de la región.

Neblina en Paraná.

Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana

Más allá de la neblina registrada durante la mañana, para este sábado se espera una jornada estable, con cielo parcialmente soleado, una temperatura máxima cercana a los 15 grados y sin lluvias previstas.

El domingo mantendrá características similares, con una mínima cercana a los 5 grados y una máxima de 15 grados. Tampoco se esperan precipitaciones significativas durante la jornada.

Para el lunes se anticipa una mayor presencia del sol, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 16 grados, dentro de un período de estabilidad que continuará durante el comienzo de la próxima semana.

De esta manera, el principal fenómeno meteorológico de este sábado en Paraná estuvo concentrado durante la mañana, cuando la intensa neblina llegó a reducir la visibilidad a apenas 100 metros y obligó a extremar las precauciones al circular.