Prefectura rescató a una familia que quedó atrapada por camalotes en un riacho del río Paraná

Un hombre y sus dos hijos fueron asistidos tras quedar enganchados con la lancha en un camalote

Personal de la Prefectura Naval Argentina con asiento en La Paz asistió a una familia que quedó varada durante la noche del 9 de julio tras una jornada de pesca, luego de que una gran acumulación de camalotes obstruyera la salida de un riacho del río Paraná.

El operativo se inició alrededor de las 21, cuando una mujer llamó a la línea de emergencias náuticas 106 para informar que su esposo y sus dos hijos menores habían salido a pescar por la mañana en una embarcación particular hacia la zona de islas conocida como "El Frasco". Según relató, el regreso estaba previsto antes del anochecer y el último contacto con ellos se había producido cerca de las 16.

Ante la falta de novedades, efectivos de la Prefectura La Paz desplegaron una embarcación de servicio para iniciar la búsqueda.

Cómo fue el rescate

La familia fue localizada a las 22:20 en el riacho Correntoso, a la altura del kilómetro 778 de la margen derecha del río Paraná. Los tres ocupantes se encontraban en buen estado de salud y la embarcación no presentaba fallas mecánicas.

Imagen ilustrativa

De acuerdo con el informe de la fuerza, el inconveniente se produjo por una importante concentración de camalotes generada por la crecida del río Paraná, que bloqueó la salida del riacho e impidió el regreso seguro de la embarcación.

Tras ser encontrados, los efectivos brindaron asistencia y acompañaron a la familia durante la navegación de regreso hasta el puerto de La Paz, donde arribaron sin inconvenientes alrededor de la 1 de la madrugada.