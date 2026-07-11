Choque frontal en Santa Fe: un hombre murió y cuatro personas resultaron heridas

Un choque frontal en Santa Fe dejó un saldo trágico este sábado por la mañana sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de Villa Ocampo. Un ciudadano paraguayo falleció tras el impacto y otras cuatro personas, entre ellas una niña de cinco años, sufrieron heridas de distinta consideración.
El choque frontal en Santa Fe volvió a poner en evidencia los riesgos de transitar por la Ruta Nacional 11. El grave siniestro ocurrió este sábado alrededor de las 9.30, a la altura del kilómetro 870, en jurisdicción de Villa Ocampo, y terminó con la vida de un hombre de nacionalidad paraguaya, además de dejar cuatro personas heridas. El impacto, protagonizado por un automóvil y un camión, obligó a desplegar un importante operativo de emergencia y provocó el corte total de la circulación durante varias horas.
La colisión se produjo frente a la Estación Termoeléctrica de la empresa Secco SA, en un sector de la ruta caracterizado por un intenso tránsito de camiones y vehículos particulares que conecta distintas localidades del norte santafesino. La violencia del impacto movilizó rápidamente a efectivos policiales, Bomberos Voluntarios, personal sanitario y agentes de Seguridad Vial.
De acuerdo con la información preliminar, el accidente involucró a un automóvil Kia Soluto que viajaba desde Paraguay con destino a Buenos Aires y un camión Fiat Iveco que circulaba en sentido contrario sin carga y se dirigía hacia Villa Ocampo. Por causas que aún son materia de investigación, ambos vehículos impactaron de manera frontal.
La víctima fatal viajaba junto a cuatro acompañantes
La persona fallecida fue identificada como Ricardo Canizza, ciudadano paraguayo y conductor del automóvil. Aunque fue rescatado con vida y trasladado de urgencia a un centro asistencial, falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el choque.
En el vehículo también viajaban otras cuatro personas: dos mujeres adultas, un hombre y una niña de cinco años, quienes resultaron con heridas de diversa consideración. Todos fueron atendidos por los equipos médicos que llegaron al lugar y posteriormente derivados a distintos centros de salud de la región.
El estado más delicado corresponde a la menor, quien sufrió lesiones de importancia y debió ser trasladada a un hospital de mayor complejidad para recibir atención especializada. Mientras tanto, dos de los ocupantes quedaron atrapados dentro del automóvil y tuvieron que ser liberados por los bomberos mediante un complejo trabajo de rescate debido al severo daño estructural que presentaba el vehículo.
Investigan las causas del siniestro
El conductor del camión, un vecino de la localidad santafesina de Las Toscas, sobrevivió al accidente y, según las primeras informaciones, no sufrió heridas de gravedad.
La magnitud de la colisión quedó reflejada en los importantes daños materiales registrados. Los equipos de rescate señalaron que el motor del automóvil salió despedido de su estructura producto de la violencia del impacto, mientras que el frente del camión también sufrió importantes destrozos.
Las autoridades judiciales y peritos especializados trabajan ahora para determinar qué originó el siniestro. Hasta el momento no existe una versión oficial sobre la mecánica del accidente, aunque las primeras actuaciones permitieron reunir distintos testimonios que podrían ser relevantes para la investigación.
Testimonios y pericias para reconstruir el accidente
Algunos testigos que circulaban por la zona indicaron que el automóvil habría realizado maniobras irregulares instantes antes de la colisión, desplazándose de manera errática o zigzagueando sobre la calzada, señaló NA.
A partir de esos relatos surgieron distintas hipótesis que serán analizadas por los investigadores. Entre ellas, se evalúa la posibilidad de que el conductor haya sufrido una descompensación, algún problema de salud o incluso que se hubiera quedado dormido al volante. No obstante, desde las autoridades remarcaron que ninguna de estas versiones fue confirmada y que solo las pericias accidentológicas permitirán establecer con precisión cómo ocurrió el hecho.
Tras el siniestro, personal policial, Bomberos Voluntarios de Villa Ocampo, servicios de emergencias y agentes de Seguridad Vial montaron un amplio operativo que incluyó tareas de rescate, asistencia médica, preservación de la escena y peritajes. La Ruta Nacional 11 permaneció totalmente cortada durante varias horas y el tránsito recién comenzó a normalizarse cerca del mediodía, una vez finalizadas las tareas más urgentes y retirados los vehículos involucrados.