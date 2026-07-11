Los Pumas derrotaron a Gales y lograron su primer triunfo en el Nations Championship

Los Pumas se recuperaron de la caída sufrida en el debut frente a Escocia y vencieron 35-21 a Gales en el Estadio del Bicentenario de San Juan. El equipo de Felipe Contepomi mostró una sólida reacción tras un comienzo adverso y sumó su primera victoria en el Nations Championship.
Los Pumas volvieron a sonreír en el Nations Championship. Luego de la derrota sufrida en el estreno frente a Escocia, el seleccionado argentino mostró una notable mejoría y derrotó este sábado por 35-21 a Gales en el Estadio del Bicentenario de San Juan. El equipo conducido por Felipe Contepomi reaccionó rápidamente tras un arranque complicado, impuso condiciones durante gran parte del encuentro y construyó una victoria que renueva la confianza de cara a los próximos compromisos internacionales.
El conjunto argentino tuvo que sobreponerse a un comienzo cuesta arriba. Gales aprovechó su primera incursión en territorio rival para abrir el marcador mediante un line-maul perfectamente ejecutado, una de las principales fortalezas del rugby europeo. La conquista sorprendió a la defensa albiceleste y obligó a Los Pumas a cambiar rápidamente el enfoque del partido.
Lejos de desordenarse, el equipo respondió con inteligencia y velocidad. A partir de una gran acción colectiva, Santiago Carreras, Mateo Carreras y Bautista Delguy combinaron con precisión para generar el espacio que permitió a Joaquín Oviedo apoyar el primer try argentino y devolverle la igualdad al encuentro.
Una reacción contundente antes del descanso
El empate fortaleció el ánimo del seleccionado nacional, que comenzó a dominar tanto la posesión como el territorio. Con mayor confianza en el manejo de la pelota, Los Pumas volvieron a lastimar por el sector externo mediante una jugada que nació con un preciso envío aéreo de Mateo Carreras y continuó con una brillante intervención de Bautista Delguy, quien ganó el duelo en las alturas para dejar servido el try de Justo Piccardo.
Sin embargo, Gales no tardó en reaccionar. Aprovechando algunos desajustes defensivos del conjunto argentino, Rhys Carré encontró espacios cerca del ingoal y apoyó un nuevo try que mantuvo a los visitantes en partido.
Pero el cierre del primer tiempo fue completamente favorable para Argentina. El pack de forwards volvió a demostrar toda su potencia y permitió que Marcos Kremer apoyara un nuevo try tras un gran trabajo colectivo. Poco después, Santiago Carreras coronó otra buena ofensiva para establecer el 28-14 con el que ambos equipos se fueron al descanso.
Los Pumas administraron la ventaja en el complemento
En la segunda mitad, el seleccionado argentino mostró mayor equilibrio y controló el desarrollo del juego. Sin necesidad de asumir riesgos innecesarios, manejó los tiempos del partido y aprovechó una nueva oportunidad para ampliar la diferencia.
Joaquín Oviedo volvió a convertirse en protagonista al apoyar su segundo try personal de la tarde, consolidando una actuación destacada tanto en ataque como en defensa. Esa conquista permitió a Los Pumas ampliar la ventaja y afrontar con mayor tranquilidad el tramo final del encuentro.
Con el correr de los minutos y las modificaciones introducidas por ambos entrenadores, el ritmo del partido disminuyó considerablemente. Argentina perdió algo de intensidad, aunque nunca dejó de controlar el resultado frente a un rival que buscó reaccionar hasta el final.
Una victoria que fortalece al equipo de Contepomi
En los últimos minutos, Gales logró descontar gracias a un try de Ben Warren, producto de la insistencia ofensiva y de algunas desconcentraciones defensivas del conjunto argentino. Sin embargo, la diferencia conseguida durante la primera etapa resultó suficiente para asegurar el triunfo.
Más allá del descuento galés, Los Pumas supieron administrar la ventaja sin pasar sobresaltos importantes y cerraron el partido con autoridad para sellar un valioso 35-21 que les permitió sumar su primera victoria en el Nations Championship.
El resultado representa un importante impulso para el equipo dirigido por Felipe Contepomi, que mostró una clara evolución respecto del debut y dejó señales positivas en varios aspectos del juego, especialmente en la capacidad de reacción, el funcionamiento colectivo y la contundencia ofensiva. Con esta victoria, Los Pumas recuperan confianza y continúan su preparación con la ilusión de seguir creciendo frente a los mejores seleccionados del rugby internacional.