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Selección Argentina ante Suiza: así fueron todos los enfrentamientos de la historia

El último enfrentamiento entre ambos seleccionados ocurrió el 1° de julio de 2014, por los octavos de final del Mundial de Brasil. Fue un partido cerrado que necesitó tiempo suplementario para encontrar un ganador.

11 de Julio de 2026
Argentina-Suiza en el Mundial 2026.
Argentina-Suiza en el Mundial 2026.

El último enfrentamiento entre ambos seleccionados ocurrió el 1° de julio de 2014, por los octavos de final del Mundial de Brasil. Fue un partido cerrado que necesitó tiempo suplementario para encontrar un ganador.

La Selección Argentina enfrentará este sábado a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo que tendrá como premio un lugar entre los cuatro mejores del torneo. El encuentro comenzará a las 22, hora argentina, en Kansas City.

 

Será el octavo enfrentamiento entre ambas selecciones a lo largo de la historia. Hasta ahora disputaron siete partidos, con un dominio contundente de la Albiceleste: cinco triunfos y dos empates. El conjunto europeo nunca logró imponerse.

 

Además, el antecedente mundialista también favorece por completo a Argentina. Se enfrentaron dos veces en Copas del Mundo y en ambas ocasiones la victoria quedó en manos del seleccionado nacional.

 

 

Todos los partidos entre Argentina y Suiza

 

El primer encuentro se disputó en el Mundial de Inglaterra 1966, cuando la Selección Argentina venció 2-0 a Suiza durante la fase de grupos.

 

Catorce años después volvieron a encontrarse en un amistoso que terminó con goleada argentina por 5-0. En 1984, nuevamente en un partido de preparación, Argentina se impuso 2-0.

 

Los primeros empates llegaron en 1990 y 2007, ambos por 1-1. La Albiceleste retomó la senda de la victoria en 2012, cuando ganó 3-1 en otro amistoso.

 

 

 

El recordado cruce del Mundial de Brasil 2014

 

El último enfrentamiento entre ambos seleccionados ocurrió el 1° de julio de 2014, por los octavos de final del Mundial de Brasil. Fue un partido cerrado que necesitó tiempo suplementario para encontrar un ganador.

 

Cuando parecía que la clasificación se definiría por penales, Lionel Messi inició una acción ofensiva y asistió a Ángel Di María, quien convirtió el 1-0 definitivo a los 118 minutos.

 

Aquella victoria permitió que la Selección Argentina avanzara a cuartos de final y continuara un recorrido que terminaría llevándola hasta la final frente a Alemania.

 

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El tercer duelo mundialista entre ambos

 

Este sábado, Argentina y Suiza volverán a enfrentarse en una Copa del Mundo después de 12 años. Será el tercer duelo mundialista entre ambos, con dos victorias albicelestes en los antecedentes anteriores.

 

 

La Selección Argentina buscará extender su invicto frente al conjunto europeo y meterse nuevamente entre los cuatro mejores de una Copa del Mundo.

 

El ganador del partido avanzará a semifinales y continuará en carrera por el título del Mundial 2026. Para Argentina, además, estará en juego la posibilidad de seguir defendiendo la corona obtenida en Qatar 2022.

 

Los resultados completos

  • 1966, Mundial: Argentina 2-0 Suiza.
  • 1980, amistoso: Argentina 5-0 Suiza.
  • 1984, amistoso: Suiza 0-2 Argentina.
  • 1990, amistoso: Suiza 1-1 Argentina.
  • 2007, amistoso: Suiza 1-1 Argentina.
  • 2012, amistoso: Suiza 1-3 Argentina.
  • 2014, Mundial de Brasil: Argentina 1-0 Suiza.

Temas:

Selección Argentina Suiza Mundial 2026
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