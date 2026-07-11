Inglaterra y Noruega se juegan el pase a las semifinales del Mundial 2026

Inglaterra y Noruega protagonizarán este sábado uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 18, hora argentina, en el Miami Stadium y entregará un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

La selección noruega llega envalentonada después de conseguir una de las grandes sorpresas de la competencia al eliminar por 2-1 a Brasil en octavos de final, con dos goles de Erling Haaland.

Además, Noruega atraviesa una campaña histórica, ya que por primera vez logró meterse entre los ocho mejores de una Copa del Mundo tras sus anteriores participaciones en 1994 y 1998.

Inglaterra llega tras un sufrido triunfo ante México

Inglaterra, por su parte, avanzó después de superar 3-2 a México en el estadio Azteca, en un partido cambiante y cargado de tensión.

Jude Bellingham fue determinante con un doblete, mientras que el conjunto dirigido por Thomas Tuchel terminó el encuentro con un futbolista menos por la expulsión de Jarell Quansah.

El defensor no estará disponible ante Noruega por suspensión. Además, Inglaterra tampoco contará con Jordan Henderson por lesión. El árbitro del encuentro será el francés Clément Turpin.

Inglaterra quiere volver a jugar una semifinal.

El ganador podría enfrentar a la Selección Argentina

El cruce tendrá especial atención para los hinchas argentinos, ya que quien avance se enfrentará en semifinales con el ganador del partido entre la Selección Argentina y Suiza.

De esta manera, Argentina podría cruzarse en la próxima instancia con una Inglaterra cargada de figuras o con una Noruega que tiene a Haaland como principal amenaza ofensiva.

La semifinal correspondiente a ese sector del cuadro se disputará el miércoles 15 de julio en Atlanta.

Noruega quiere seguir haciendo historia.

Horario, formaciones y TV

Noruega formaría con Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Moller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland y Antonio Nusa.

Por el lado inglés, la probable formación tendría a Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; y Harry Kane. Las alineaciones definitivas serán confirmadas antes del comienzo del encuentro.

El partido comenzará este sábado a las 18 de Argentina y se disputará en Miami. En el país podrá seguirse por DSports y mediante las plataformas digitales DGO y Paramount+.