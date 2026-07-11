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Sociedad Misiones

Detuvieron a una exempleada judicial acusada de engañar a 17 personas con falsas promesas laborales

La mujer, de 40 años, fue arrestada en Posadas y está investigada a partir de 17 denuncias. Habría exigido desde 500.000 pesos por supuestos contratos temporarios y más de un millón por ingresos a planta permanente en organismos públicos.

11 de Julio de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa.

La mujer, de 40 años, fue arrestada en Posadas y está investigada a partir de 17 denuncias. Habría exigido desde 500.000 pesos por supuestos contratos temporarios y más de un millón por ingresos a planta permanente en organismos públicos.

Una exempleada judicial de 40 años fue detenida en la zona oeste de Posadas, acusada de haber cobrado importantes sumas de dinero a cambio de falsas promesas de contratos laborales e ingresos a planta permanente en organismos públicos. La causa reúne hasta el momento 17 denuncias.

 

La mujer, que había sido exonerada del Poder Judicial en 2023, quedó a disposición de la Justicia y sería trasladada el lunes al Juzgado de Instrucción N° 6 para prestar declaración indagatoria ante el juez Ricardo Walter Balor.

 

La investigación apunta a determinar si ofrecía supuestos puestos de trabajo en dependencias provinciales y en la Municipalidad de Posadas, a cambio de pagos que comenzaban en 500.000 pesos para contratos temporarios y superaban el millón por presuntos ingresos a planta permanente.

 

 

Cómo habría funcionado la maniobra

 

Según la acusación, la exempleada judicial se presentaba como abogada penalista, perito forense y persona vinculada al Poder Judicial. Además, aseguraba contar con contactos políticos y administrativos que podían gestionar incorporaciones en distintos organismos estatales.

 

Entre las dependencias mencionadas aparecen la Dirección Provincial de Vialidad, el entonces IFAI —actual IMaC— y la Municipalidad de Posadas.

 

Para darle apariencia de legalidad a los supuestos trámites, habría solicitado a las víctimas fotografías de documentos, partidas de nacimiento, certificados de domicilio y otros datos personales.

 

La mujer trabajaba en la Justicia de Misiones.
La mujer trabajaba en la Justicia de Misiones.

 

Promesas de contratos y falsas fechas de ingreso

 

Una vez recibido el dinero, la mujer habría comunicado supuestas fechas para la firma de contratos, altas administrativas, intervenciones de áreas de Recursos Humanos y futuras liquidaciones salariales.

 

Incluso habría encabezado una reunión presencial con damnificados y familiares para ratificar las condiciones ofrecidas y responder consultas sobre los supuestos puestos laborales.

 

La maniobra quedó al descubierto cuando llegaron las fechas acordadas y las víctimas comprobaron que los funcionarios que supuestamente debían recibirlas no existían o desconocían completamente a la intermediaria.

 

 

Una víctima reunió casi tres millones de pesos

 

Uno de los casos más graves involucra a una madre de Nemesio Parma que buscaba conseguir trabajo para sus hijos. Según la denuncia, vendió animales y materiales de construcción, además de recurrir a préstamos y familiares, para reunir casi tres millones de pesos.

 

Ante los reclamos, la exempleada judicial habría prometido devolver las sumas entregadas, pero el dinero nunca fue restituido y los contratos tampoco se concretaron.

 

Con su detención, la causa ingresa ahora en una instancia clave. Durante la indagatoria, la acusada podrá declarar, responder preguntas o abstenerse de hacerlo, mientras la Justicia continúa investigando el alcance de las presuntas estafas.

Temas:

Empleada judicial estafa Empleos públicos
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