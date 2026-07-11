Detuvieron a una exempleada judicial acusada de engañar a 17 personas con falsas promesas laborales

La mujer, de 40 años, fue arrestada en Posadas y está investigada a partir de 17 denuncias. Habría exigido desde 500.000 pesos por supuestos contratos temporarios y más de un millón por ingresos a planta permanente en organismos públicos.
Una exempleada judicial de 40 años fue detenida en la zona oeste de Posadas, acusada de haber cobrado importantes sumas de dinero a cambio de falsas promesas de contratos laborales e ingresos a planta permanente en organismos públicos. La causa reúne hasta el momento 17 denuncias.
La mujer, que había sido exonerada del Poder Judicial en 2023, quedó a disposición de la Justicia y sería trasladada el lunes al Juzgado de Instrucción N° 6 para prestar declaración indagatoria ante el juez Ricardo Walter Balor.
La investigación apunta a determinar si ofrecía supuestos puestos de trabajo en dependencias provinciales y en la Municipalidad de Posadas, a cambio de pagos que comenzaban en 500.000 pesos para contratos temporarios y superaban el millón por presuntos ingresos a planta permanente.
Cómo habría funcionado la maniobra
Según la acusación, la exempleada judicial se presentaba como abogada penalista, perito forense y persona vinculada al Poder Judicial. Además, aseguraba contar con contactos políticos y administrativos que podían gestionar incorporaciones en distintos organismos estatales.
Entre las dependencias mencionadas aparecen la Dirección Provincial de Vialidad, el entonces IFAI —actual IMaC— y la Municipalidad de Posadas.
Para darle apariencia de legalidad a los supuestos trámites, habría solicitado a las víctimas fotografías de documentos, partidas de nacimiento, certificados de domicilio y otros datos personales.
Promesas de contratos y falsas fechas de ingreso
Una vez recibido el dinero, la mujer habría comunicado supuestas fechas para la firma de contratos, altas administrativas, intervenciones de áreas de Recursos Humanos y futuras liquidaciones salariales.
Incluso habría encabezado una reunión presencial con damnificados y familiares para ratificar las condiciones ofrecidas y responder consultas sobre los supuestos puestos laborales.
La maniobra quedó al descubierto cuando llegaron las fechas acordadas y las víctimas comprobaron que los funcionarios que supuestamente debían recibirlas no existían o desconocían completamente a la intermediaria.
Una víctima reunió casi tres millones de pesos
Uno de los casos más graves involucra a una madre de Nemesio Parma que buscaba conseguir trabajo para sus hijos. Según la denuncia, vendió animales y materiales de construcción, además de recurrir a préstamos y familiares, para reunir casi tres millones de pesos.
Ante los reclamos, la exempleada judicial habría prometido devolver las sumas entregadas, pero el dinero nunca fue restituido y los contratos tampoco se concretaron.
Con su detención, la causa ingresa ahora en una instancia clave. Durante la indagatoria, la acusada podrá declarar, responder preguntas o abstenerse de hacerlo, mientras la Justicia continúa investigando el alcance de las presuntas estafas.