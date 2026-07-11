Una avioneta se estrelló en Bahamas durante el Día de la Independencia y murieron diez personas

Una avioneta se estrelló este viernes en North Andros, en Bahamas, y provocó la muerte de las diez personas que viajaban a bordo. Las víctimas eran nueve pasajeros y el piloto de la aeronave, cuyas identidades todavía no habían sido informadas oficialmente.

El accidente ocurrió durante las celebraciones por el Día de la Independencia del archipiélago y generó una fuerte conmoción en el país. En un primer momento, las autoridades habían comunicado que una persona había sobrevivido, pero posteriormente confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

La aeronave era un Cessna 402 con matrícula de Bahamas, que había partido desde el Aeropuerto Internacional Lynden Pindling, en Nassau, con destino a San Andros. El aparato cayó en una zona de vegetación próxima al aeropuerto de destino.

Suspendieron los vuelos de Flamingo Air

Tras la tragedia, el Gobierno decidió suspender temporalmente las operaciones de Flamingo Air, empresa que operaba la aeronave accidentada. La medida fue adoptada de manera preventiva mientras avanza la investigación para determinar las causas del siniestro.

La decisión también estuvo relacionada con otro incidente ocurrido ese mismo viernes y protagonizado por un avión de la misma compañía. En ese caso, el piloto había advertido un inconveniente durante un vuelo con destino a Mayaguana y decidió regresar a Nassau.

Después del aterrizaje y una vez que los pasajeros habían descendido, la aeronave se incendió. No se registraron víctimas en ese episodio, pero el hecho se sumó al accidente fatal y reforzó la decisión de las autoridades de paralizar preventivamente las operaciones de la empresa.

Un día de festejo que terminó en duelo

El primer ministro de Bahamas, Philip Brave Davis, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y señaló que una jornada que debía estar dedicada a la celebración nacional terminó convertida en un día de luto.

“Nos reunimos bajo una nube de inmenso dolor. Se ha convertido en un día de duelo”, expresó el mandatario, quien además acompañó a los familiares de quienes recibieron la noticia de la muerte de sus seres queridos.

La Autoridad de Investigaciones de Accidentes de Aeronaves quedó a cargo de las pericias para establecer qué ocurrió en los instantes previos al impacto. Hasta el momento, no se confirmó oficialmente una causa determinada.