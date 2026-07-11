Echagüe realizará un Mate Bingo para recaudar fondos y continuar con obras en el club

El Atlético Echagüe Club realizará este domingo 12 de julio un Mate Bingo con un objetivo que va más allá de la actividad recreativa: recaudar fondos para continuar con distintas obras de infraestructura y fortalecer el trabajo conjunto entre las disciplinas de la institución. La jornada comenzará a las 16 en el estadio Luis Butta.

Por primera vez, las subcomisiones del club trabajarán de manera unificada en la organización de un evento institucional. Los recursos obtenidos serán destinados principalmente a las mejoras que ya se ejecutan en el playón deportivo y a la adquisición de lockers para el sector de natación.

“Nos encontramos en un momento de muchas obras y renovación. Estamos trabajando ahora mismo con el playón y se están haciendo varias actividades para poder ayudar económicamente y enfrentar todos estos gastos”, explicó a Elonce Gimena Caffara, integrante de la subcomisión de patines.

Un bingo familiar para colaborar con las obras

La propuesta tendrá un perfil familiar y se extenderá aproximadamente hasta las 20. El cartón tendrá un costo de 2.000 pesos e incluirá además un número para participar de una rifa y de un sorteo especial.

“Mañana 12 se proyecta acá en el club, en el estadio, un bingo. La idea es juntar el dinero necesario para continuar con obras del club y va a ser la primera de varias actividades que vamos a realizar en conjunto entre todas las disciplinas”, señaló Damián Reca, integrante de la comisión directiva.

Obras en el Atlético Echagüe Club.

La jornada también contará con servicio de cantina, donde se ofrecerán tortas fritas, chipá y agua caliente para quienes se acerquen con el mate. “Necesitamos de la colaboración de todas las personas de Paraná para poder lograr nuestro objetivo, que es mejorar el playón para todos nuestros deportistas”, expresó Marilín Machado, de la subcomisión de básquet.

Las mejoras previstas en el playón de Echagüe

El playón de Echagüe es utilizado habitualmente por disciplinas como básquet, patín y vóley. Actualmente atraviesa una primera etapa de trabajos que incluye la reparación de baldosas rotas, el relleno de juntas y la corrección de desniveles detectados en distintos sectores.

“La idea es seguir con lo que es el alambrado y con la pintura de la pista y demás”, detalló Caffara sobre las próximas etapas previstas para ese espacio.

Desde la comisión directiva remarcaron que el Mate Bingo también representa el comienzo de una nueva modalidad de trabajo colectivo. Algunas de las disciplinas que participan de la organización no utilizan directamente el playón, pero igualmente decidieron colaborar con el proyecto.

“Es un laburo mancomunado entre todas las subcomisiones del club para que tengamos un club mejor para todos”, sostuvo Reca. Además, explicó que el objetivo es continuar realizando actividades similares para acompañar futuras mejoras que beneficien a otros sectores y deportes.

El Mate Bingo de Echagüe comenzará este domingo a las 16 en el estadio Luis Butta y estará abierto a toda la comunidad. La iniciativa busca combinar una tarde recreativa en familia con la posibilidad de colaborar directamente con las obras que la institución lleva adelante.