Terremotos en Venezuela: la cifra de muertos asciende a 4.333 mientras avanza la reconstrucción

Los terremotos en Venezuela dejaron hasta el momento 4.333 personas fallecidas y más de 16.700 heridos, según el último reporte oficial. Mientras continúan las tareas de rescate y asistencia, las autoridades avanzan con la recuperación de servicios básicos y la reconstrucción de las zonas más afecta
Los terremotos en Venezuela ocurridos el pasado 24 de junio dejaron un saldo de destrucción que continúa aumentando con el paso de los días. La cifra de víctimas fatales se elevó a 4.333, de acuerdo con la información difundida por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y titular del Estado Mayor para la Creación de los Campamentos Transitorios. En paralelo, los equipos de emergencia mantienen los trabajos de asistencia, recuperación de infraestructura y ayuda humanitaria en las regiones más golpeadas.
El balance oficial también indica que 16.740 personas resultaron heridas y que 6.462 fueron rescatadas luego de los movimientos sísmicos. Además, se instalaron 94 campamentos temporarios donde actualmente permanecen alojadas más de 18.000 personas que perdieron sus viviendas o tuvieron que abandonar sus hogares por los daños estructurales.
Los sismos provocaron importantes afectaciones en la infraestructura del país. Según el relevamiento presentado por las autoridades, 856 edificios sufrieron daños de consideración y 190 de ellos terminaron completamente destruidos, lo que obligó a desplegar un amplio operativo para garantizar alojamiento, alimentación y asistencia médica a miles de damnificados.
Recuperación de servicios básicos tras la emergencia
Mientras continúa la etapa de reconstrucción, el Gobierno venezolano informó avances en la recuperación de los servicios esenciales, especialmente en las zonas donde el impacto de los terremotos fue más severo.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, señaló que el suministro eléctrico en el estado La Guaira alcanzó una recuperación del 96 por ciento. Durante una recorrida por las áreas afectadas, indicó que 21 subestaciones eléctricas fueron rehabilitadas completamente como parte del plan de restablecimiento de la infraestructura energética.
En cuanto al servicio de agua potable, las autoridades informaron que la recuperación llegó al 84 por ciento. En aquellos sectores donde las redes quedaron inutilizadas por el colapso de instalaciones, el abastecimiento continúa mediante camiones cisterna para garantizar el acceso de los habitantes mientras avanzan las reparaciones.
Continúan las tareas de reconstrucción y la ayuda internacional
Además de la recuperación del suministro eléctrico y de agua, también se registraron progresos en las telecomunicaciones, luego de los daños sufridos por la empresa estatal Cantv. Los equipos técnicos trabajan para restablecer completamente la conectividad en las zonas que permanecen afectadas.
Las autoridades indicaron que, de manera simultánea, continúan las tareas de remoción de escombros y comenzó una nueva fase enfocada en la reparación de viviendas y edificios públicos. El objetivo es avanzar hacia una recuperación que permita a las familias regresar progresivamente a condiciones normales de vida.
En este proceso participa el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que trabaja junto al Gobierno venezolano en un plan destinado a estabilizar los servicios públicos y fortalecer la recuperación de La Guaira, una de las regiones más afectadas por los movimientos sísmicos.
Organismos internacionales refuerzan la asistencia humanitaria
Representantes del PNUD mantuvieron reuniones con funcionarios venezolanos para coordinar estrategias de recuperación. Luis Francisco Thais, integrante de la delegación del organismo internacional, destacó el trabajo conjunto para acelerar una reconstrucción segura e inclusiva mediante la utilización de herramientas y recursos disponibles.
La asistencia internacional también incluye la participación de Estados Unidos. El buque de transporte anfibio USS San Antonio arribó al puerto de La Guaira para reforzar las operaciones de ayuda humanitaria, sumándose al despliegue previo del USS Fort Lauderdale, que funcionó como centro logístico para almacenar y distribuir alimentos, agua y medicamentos.
Según información del Comando Sur estadounidense, la operación moviliza a más de 4.500 efectivos, entre ellos aproximadamente 2.200 infantes de marina de la 22ª Unidad Expedicionaria. Además, se trasladaron equipos especializados mediante aeronaves C-17 Globemaster, incluyendo capacidades para logística y purificación de agua.
A varias semanas del desastre, Venezuela continúa enfrentando las consecuencias de los terremotos del 24 de junio. Con miles de víctimas fatales y una infraestructura severamente dañada, el desafío principal ahora está centrado en sostener la asistencia inmediata y avanzar hacia una reconstrucción que permita recuperar las zonas afectadas.