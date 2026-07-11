La Embajada de Francia declaró persona no grata a la vicegobernadora de Mendoza por un comentario sobre su Selección

La Embajada de Francia en la Argentina declaró "persona no grata" a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, luego de un polémico mensaje publicado en sus redes sociales en el que calificó al seleccionado francés de fútbol como un "equipo africano flojo de modales" durante el Mundial 2026.

El comentario fue realizado en el contexto del partido entre Francia y Paraguay y también incluyó una crítica personal al delantero Kylian Mbappé. "Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé", escribió la funcionaria en su cuenta de X.

La publicación generó una fuerte repercusión y derivó en una decisión de la representación diplomática francesa en el país.

La decisión de la Embajada

Según trascendió, la Embajada de Francia resolvió declarar a Casado persona no grata, lo que implica que no podrá ingresar a la sede diplomática ni participar en actividades oficiales organizadas por ese país mientras no se retracte de sus dichos.

El embajador francés en Argentina, Romain Nadal

Además, se informó que ningún funcionario francés participará en reuniones con el Gobierno de Mendoza si la vicegobernadora forma parte de esos encuentros.

El embajador de Francia en la Argentina, Romain Nadal, fue contundente al referirse al episodio al señalar que "el racismo no es una opinión, es un delito" y remarcó que "no hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina".

El contexto político

Hebe Casado integra la fórmula de gobierno encabezada por el gobernador Alfredo Cornejo, de la Unión Cívica Radical, dentro de la alianza Cambia Mendoza.

En el último tiempo, la dirigente tomó distancia del PRO y manifestó su acercamiento a La Libertad Avanza. En mayo de 2025 formalizó su desafiliación del partido y posteriormente aseguró que el presidente Javier Milei le había expresado que era "bienvenida a Las Fuerzas del Cielo".

Hasta el momento, la vicegobernadora no informó públicamente si se retractará de sus declaraciones, mientras la controversia continúa generando repercusiones tanto en el ámbito político como diplomático.