 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política

La Embajada de Francia declaró persona no grata a la vicegobernadora de Mendoza por un comentario sobre su Selección

Hebe Casado quedó en el centro de una controversia diplomática luego de publicar en redes sociales que el seleccionado francés era un "equipo africano flojo de modales". El embajador francés afirmó que "el racismo no es una opinión, es un delito".

11 de Julio de 2026
Hebe Casado publicó un mensaje considerado racista por la Embajada de Francia
Hebe Casado publicó un mensaje considerado racista por la Embajada de Francia

Hebe Casado quedó en el centro de una controversia diplomática luego de publicar en redes sociales que el seleccionado francés era un "equipo africano flojo de modales". El embajador francés afirmó que "el racismo no es una opinión, es un delito".

La Embajada de Francia en la Argentina declaró "persona no grata" a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, luego de un polémico mensaje publicado en sus redes sociales en el que calificó al seleccionado francés de fútbol como un "equipo africano flojo de modales" durante el Mundial 2026.

 

El comentario fue realizado en el contexto del partido entre Francia y Paraguay y también incluyó una crítica personal al delantero Kylian Mbappé. "Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé", escribió la funcionaria en su cuenta de X.

 

La publicación generó una fuerte repercusión y derivó en una decisión de la representación diplomática francesa en el país.

La decisión de la Embajada

 

Según trascendió, la Embajada de Francia resolvió declarar a Casado persona no grata, lo que implica que no podrá ingresar a la sede diplomática ni participar en actividades oficiales organizadas por ese país mientras no se retracte de sus dichos.

El embajador franc&eacute;s en Argentina, Romain Nadal
El embajador francés en Argentina, Romain Nadal

 

Además, se informó que ningún funcionario francés participará en reuniones con el Gobierno de Mendoza si la vicegobernadora forma parte de esos encuentros.

 

El embajador de Francia en la Argentina, Romain Nadal, fue contundente al referirse al episodio al señalar que "el racismo no es una opinión, es un delito" y remarcó que "no hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina".

El contexto político

 

Hebe Casado integra la fórmula de gobierno encabezada por el gobernador Alfredo Cornejo, de la Unión Cívica Radical, dentro de la alianza Cambia Mendoza.

 

En el último tiempo, la dirigente tomó distancia del PRO y manifestó su acercamiento a La Libertad Avanza. En mayo de 2025 formalizó su desafiliación del partido y posteriormente aseguró que el presidente Javier Milei le había expresado que era "bienvenida a Las Fuerzas del Cielo".

 

Hasta el momento, la vicegobernadora no informó públicamente si se retractará de sus declaraciones, mientras la controversia continúa generando repercusiones tanto en el ámbito político como diplomático.

Temas:

Hebe Casado Embajada de Francia Racismo mendoza
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso