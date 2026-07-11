Messi hizo historia con otra asistencia récord en el Mundial 2026

Messi volvió a escribir una página dorada en la historia de los Mundiales al asistir a Alexis Mac Allister en el duelo de cuartos de final frente a Suiza. Con ese pase llegó a 11 asistencias y se convirtió en el máximo asistidor en la historia de la Copa del Mundo.
Messi continúa agrandando su legado en el fútbol mundial. En el partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Suiza, el capitán de la selección argentina alcanzó un nuevo récord histórico al convertirse en el máximo asistidor de las Copas del Mundo. Su preciso centro para el gol de Alexis Mac Allister no solo abrió el marcador en Kansas City, sino que también le permitió superar una marca que permanecía compartida desde hace décadas.
¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Centro de Leo y Mac Allister de cabeza abre el marcador
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La jugada llegó a los diez minutos del primer tiempo, cuando el rosarino envió un centro perfecto al área para que Mac Allister conectara de cabeza y venciera al arquero suizo. La asistencia desató el festejo argentino y, al mismo tiempo, quedó registrada como la número 11 de Messi en la historia de los Mundiales.
Con ese pase-gol, el capitán albiceleste dejó atrás al alemán Fritz Walter, con quien compartía el primer lugar histórico con diez asistencias. El nuevo registro confirma una vez más la enorme influencia de Messi en las grandes citas internacionales y lo consolida como uno de los futbolistas más determinantes que haya tenido la Copa del Mundo.
Un récord que amplía una carrera incomparable
La asistencia frente a Suiza llegó en el partido número 32 de Messi en una Copa del Mundo, otra marca histórica que sigue ampliando con cada presentación de la selección argentina. A sus 39 años, el rosarino continúa siendo el eje futbolístico del equipo dirigido por Lionel Scaloni y mantiene un nivel que desafía el paso del tiempo.
Detrás de Messi en la tabla histórica de asistidores aparecen figuras legendarias del fútbol mundial. Fritz Walter quedó ahora con diez pases de gol, mientras que el francés Raymond Kopa, el alemán Uwe Seeler y Diego Maradona comparten el tercer lugar con ocho asistencias cada uno.
Este nuevo récord vuelve a demostrar la capacidad del capitán argentino para marcar diferencias no solo con sus goles, sino también con su visión de juego, precisión y liderazgo dentro del campo.
Messi también persigue otro objetivo histórico
Además de convertirse en el máximo asistidor en la historia de los Mundiales, Messi sigue peleando por otro registro de enorme relevancia. Con ocho goles en la actual edición del Mundial 2026, continúa en la carrera por igualar o superar la marca de más tantos convertidos en una misma Copa del Mundo.
Ese récord permanece en poder del francés Just Fontaine, quien anotó 13 goles en el Mundial de Suecia 1958, una cifra que durante casi siete décadas ningún futbolista logró alcanzar.
Mientras Argentina sueña con un nuevo título mundial, Messi continúa rompiendo estadísticas que parecían inalcanzables. Cada partido suma un nuevo capítulo a una trayectoria extraordinaria y fortalece su lugar entre las máximas leyendas de la historia del fútbol. Con goles, asistencias y actuaciones decisivas, el capitán argentino sigue escribiendo un legado que trasciende generaciones.