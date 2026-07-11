Con gol de Mac Allister, Argentina le gana 1-0 a Suiza y avanza a semifinales del Mundial

Argentina y Suiza dirimen quien clasificará a las semifinales del Mundial 2026, instancia a la que ya llegaron Francia, España e Inglaterra. Seguí las incidencias del partido.
Argentina quiere seguir con vida en el Mundial 2026 y para ello necesitará vencer a Suiza, en el marco del último duelo de los cuartos de final. Se juega en el estadio de Kansas City.
Argentina viene de sufrir en los dos duelos eliminatorios anteriores con victorias 3-2 sobre Cabo Verde y Egipto, respectivamente.
Suiza, en cambio, viene de pasar con sufrimiento en su último enfrentamiento ante Colombia. Fue triunfo por penales tras igualar 0-0 en los 120 minutos.
Seguí las incidencias del partido:
49 MINUTOS: ¡TREMENDA SALVADA DE LICHA MARTÍNEZ!
El defensor realizó una excepcional barrida sobre Dan Ndoye, quien se disponía a rematar frente a Dibu Martínez en el área. De igual manera, la jugada fue anulada por un offside anterior de Breel Embolo.
48 minutos: Molina picó el vacío y se equivocó en la resolución
El lateral derecho llegó hasta el fondo y resolvió con un derechazo desviado, a pesar de que tenía la opción de dejar mano a mano a Julián Álvarez con el arquero.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
41 minutos: tramo sin llegadas en los arcos
Suiza toma el protagonismo del encuentro con una Argentina que espera agazapada en su campo.
31 minutos: quite clave de Emiliano Martínez para evitar el empate
Dibu cortó justo a tiempo un mano a mano contra Breel Embolo adentro del área y desactivo el avance de los helvéticos.
19 minutos: sólida respuesta del Dibu Martínez
El arquero contuvo un remate a distancia de Djibril Sow sin dar rebote.
9 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!
Alexis Mac Allister aprovechó un centro de Lionel Messi desde el córner izquierdo para anticipar a todos en el primer palo y ejecutar un cabezazo cruzado que se filtró en la valla de Gregor Kobel.
¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Centro de Leo y Mac Allister de cabeza abre el marcador 📺 Argentina 0-0 Suiza | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/tWwz7wPEvM— telefe (@telefe) July 12, 2026
6 minutos: el primer aviso fue suizo
Granit Xhaka finalizó un avance con un disparo muy elevado desde afuera del área.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones de ambos equipos
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi (c) y Julián Álvarez.
Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder; Djibril Sow, Dan Ndoye y Breel Embolo.