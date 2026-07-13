Julio Chivel lanzará en Spotify su primer disco de bandoneón dedicado al chamamé

REDACCIÓN ELONCE
El bandoneonista entrerriano presentará este jueves su primera producción como solista, integrada por tres obras emblemáticas del Litoral, supo Elonce. El trabajo está dedicado a sus padres y busca revalorizar el sonido del bandoneón en la música regional.
El bandoneonista entrerriano Julio Chivel presentará este jueves su primera producción como solista en la plataforma Spotify. Se trata de un solo de bandoneón, denominado "El chamamé que respiro", un trabajo integrado por tres chamamés interpretados únicamente con ese instrumento, una propuesta que busca poner en valor la música del Litoral desde una mirada íntima y personal.
La producción inicial está conformada por tres obras representativas del repertorio litoraleño. "Por el momento son tres chamamés: Melodía Callada, de Antonio Tarragó Ros; Estancia La Isabel, de Abelardo Dimotta; y Lucero de Abril, de Rudi y Nini Flores", detalló.
En dialogo con Elonce, Chivel explicó que el proyecto fue realizado de manera independiente. Las grabaciones se efectuaron en su estudio personal, mientras que la mezcla estuvo a cargo de un productor de Diamante. "Es un trabajo que vengo realizando desde hace un tiempo. Lo grabé en mi casa y luego Claudio Cadur realizó toda la mezcla para poder publicarlo", contó.
La producción tiene, además, un profundo significado personal. Julio Chivel dedica este primer sencillo a sus padres: a su madre, Chola Arévalo, quien le regaló el bandoneón con el que realizó esta grabación, y a su padre, Raúl Chivel, por haber sido siempre un sostén incondicional en su carrera
Un homenaje a sus padres
El músico oriundo de Federal y radicado actualmente en Federación aseguró que este lanzamiento tiene un profundo significado personal. "Es el primer trabajo propio que realizo y tiene una dedicatoria muy especial para mis padres, especialmente para mi madre, que con mucho esfuerzo me regaló el único bandoneón que tengo y con el que grabé este disco", recordó con emoción.
Chivel relató además que su vínculo con el arte comenzó durante la infancia gracias al impulso de su familia. "Mi mamá me acercó al arte cuando tenía cinco años. Primero empecé bailando en el cuerpo de danzas de Federal durante muchos años y después llegó la música. Siempre voy a estar agradecido porque me mostró este camino como una forma de vida", expresó.
Del chamamé entrerriano a Colombia
El artista también recordó una experiencia internacional que marcó su carrera. En 2024 viajó a Colombia, donde durante varios meses interpretó tango y chamamé en distintas ciudades.
"Estuve trabajando en Medellín y Pereira. Siempre contaba que venía del Litoral argentino y aprovechaba para llevar el chamamé a esos escenarios. Incluso hoy esa música sigue sonando en esos lugares", destacó.
Un bandoneón como protagonista
Chivel explicó que el proyecto posee una característica poco habitual: las obras están interpretadas exclusivamente con bandoneón, sin otros instrumentos. "Es una propuesta distinta porque es solo bandoneón, sin guitarra ni acompañamiento. Quise mostrar las melodías de nuestra música, la que nos representa y nos identifica", afirmó.
Además, destacó la influencia de grandes referentes del género. "Tenemos enormes maestros como Tránsito Cocomarola, Isaco Abitbol, Pancho Cassís y tantos otros que hicieron grande al bandoneón dentro del chamamé", señaló.
Finalmente, invitó al público a acompañar el lanzamiento. "Quiero agradecer a Elonce por difundir el trabajo de los artistas entrerrianos e invitar a todos a escuchar este primer disco desde el 16 de julio en Spotify", concluyó.